Умер ученый Виктор Кудрявцев. Его обвиняли в госизмене

Ученый Центрального института машиностроения Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни. Он проходил по делу о госизмене и больше года провел в СИЗО.

О смерти ученого сообщил адвокат Иван Павлов из "Команды 29", представлявшей интересы Кудрявцева. По его словам, здоровье ученого подорвал в том числе его арест.

"Год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье", — написал адвокат.

Что узнали СМИ о деле обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Кудрявцева задержали в июле 2018 года после обысков в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

После того, как суд заключил Кудрявцева под стражу, ученый, которому на тот момент было 75 лет, стал самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В сентябре 2019 года ФСБ согласилась изменить ученому меру пресечения в связи с состоянием его здоровья — Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Виктор Кудрявцев — кандидат физических наук. Он был научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

Как сообщал адвокат Павлов, речь в уголовном деле в отношении Кудрявцева шла о передаче секретных данных в двух электронных письмах в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую адвокат Павлов пересказал Интерфаксу, ученый получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Как считает следствие, эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.

Сам Кудрявцев вину не признавал. По версии его защиты, ученый уже более 20 лет не имел доступа к секретным данным, а отчеты по программе FP7-SPACE были опубликованы в открытом доступе.

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