Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию Алексея Навального на приговор мирового суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Оппозиционеру сохранили штраф в размере 850 тысяч рублей. Процесс стал первым публичным появлением оппозиционера с момента заключения в колонию и голодовки - он выступал в суде по видеосвязи.

Защита заявила, что будет обжаловать решение в кассационном порядке и далее в ЕСПЧ, заявила адвокат Ольга Михайлова после заседания.

На процессе Навальный сообщил, что сейчас весит 72 кило - такого веса у него не было со школы. Политик во время общения с женой рассказал о том, как выходит из недавно закончившейся голодовки.

Выступление Навального стало первым публичным заявлением после того, как в январе по решению Симоновского суда Москвы условный срок политика по делу "Ив Роше" был заменен на реальный.

В марте стало известно, что в покровской колонии ИК-2 у Алексея Навального возникли проблемы со здоровьем, а в апреле он объявил голодовку из-за недопуска врачей. По состоянию здоровья оппозиционера перевели в туберкулезную больницу при колонии строгого режима ИК-3.

На прошлой неделе после протестных акций, которые состоялись 21 апреля, Навальный объявил о выходе из голодовки.

На трансляции оппозиционер с бритой головой выглядел заметно похудевшим и изможденным. Он рассказал жене, что после последнего свидания с ней похудел на два кило - до 72 кг, а последний раз весил столько еще в школе.

Что было на заседании

Заседание началось с просьбы адвоката Вадима Кобзева о приобщении к делу заключения эксперта, который анализировал подписи ветерана Игната Артеменко, которые есть в документах. Специалист пришел к выводу, что подписи - разные, но вывод "вероятностный", потому что исследовались копии. О том, что подписи могли быть сфабрикованы, Навальный и защита говорили еще в первой инстанции.

"Я не просто говорил, я кричал об этом, как не мог не кричать любой человек, который смотрел в материалы дела. Любому человеку видно, что подписи - разные… Поэтому я говорил, что потерпевшего ветерана прокуратура, суд "нагло используют"… Вы это дело сфабриковали, даже подписи мерзко и подло подделали. Я требую, чтобы люди, которые подделали подписи, следователь, возможно, прокурор были привлечены к уголовной ответственности", - почти кричал Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова не возражала против приобщения, добавив при этом, что "дай бог нам дожить" до возраста Артеменко и "подписывать документы". Судья Наталья Курышева документ к делу приобщила, но вот проводить полноценную почерковедческую экспертизу по просьбе адвокатов позже отказалась.

Битва за 60 граммов морковки

Во время перерыва в заседании Алексей Навальный пообщался со своей женой Юлией, которая в четверг пришла в суд.

"Юляшка, если ты меня слышишь, встань на секунду, посмотрю на тебя", - попросил Навальный. Его супруга вышла в середину зала и помахала политику рукой.

- Я ужасно рад тебя видеть! - радостно сказал Навальный.

- Я тебя рада видеть, - ответила Юлия.

- Я на свидании весил на два килограмма больше. Тогда было 74, а сейчас 72.

- 72 тебе идут больше, чем 74, - пошутила Навальная.

- Вот зачем люди худеют! - со смехом ответил ее муж.

После этого он рассказал о буднях в колонии. Накануне апелляции его водили в баню, чтобы он выглядел "прилично": " Я в зеркало посмотрелся - я, конечно, ужасный скелет, скелетон. Я 72 килограмма весил, наверное, в 7 классе. Если бы я снял китель, я бы выглядел гораздо хуже".

Затем Навальный рассказал о том, как в соответствии с планом врачей выходит из голодовки. Повышать количество калорий нужно постепенно, например, в день апелляции политику позволили съесть пищи на 450 калорий, завтра их количество вырастет до 530.

При этом у политика возникли проблемы с получением некоторых продуктов, которые ему прописал врач. До заседания он написал просьбу о том, чтобы ему дали "60 грамм морковки". "Вопрос решается", - со смехом рассказывал Навальный. Потом он пошутил, что, возможно, начнет есть растения с подоконника - правда, по его словам, это чревато возбуждением уголовного дела за поедание "цветов с окна".

- Яблоко так и не дали. Я прошу один маленький кусочек яблока четыре дня, вопрос не решился. Видимо, Путина спрашивают, - продолжал Навальный.

- А тушеные овощи дадут? - со смехом спрашивала Юлия.

- Когда я выиграю битву за 60 грамм моркови, тогда примусь за тушенку, - смеялся в ответ Навальный. - Мне предлагают бульон, но по плану бульон еще рано есть. Но они так-то стараются, по плану дают, но не могут добавлять суперэкзотические вещи типа дольки яблока и морковки. Зона возможного пока заключается в бульоне и каше.

Сейчас рацион политика состоит из трех ложек каши, которые он разбавляет кипятком и ест. "Отлично заходит", - жизнерадостно рассказывал политик жене и прессе.

"Полное противоречие теории права"

Основная часть заседания ушла на зачитывание апелляционной жалобы адвокатов. Их возражения касались и процессуальной части суда первой инстанции, и сути обвинения.

Во-первых, говорилось в жалобе, дело не было подсудно мировому суду. Во-вторых, судья Вера Акимова, по мнению адвокатов, в приговоре неправильно интерпретировала заказанную обвинением экспертизу обвинения. В заключении эксперта Глотовой говорилось о том, что слова Навального о "предателях" были оценочными суждениями, а не фактами. Но в приговоре они стали доказательствами того, что политик совершил клевету.

Недовольна защита оказалась и тем, что во время допроса ветерана Артеменко по видеосвязи с ним в комнате находились другие люди, личность которых так и не установили. Само качество связи тоже вызывало нарекания адвокатов.

В жалобе вновь повторялся главный аргумент Алексея Навального и его адвокатов - в своих комментариях он выражал отношение ко всем людям, которые снялись в ролике RT, а не клеветал на конкретного человека, в данном случае, на ветерана Артеменко.

Сам Навальный назвал дело "подделкой". "Такого количества процессуальных нарушений я не видел никогда. Я не знаю, где нашли эту судью Акимову. Наверное, стояли с табличкой "кто хочет подзаработать". Подошла тетушка, сказала "я хочу". Вот она и судила, как могла", - говорил он.

В этот момент судья Курышева перебила его и попросила говорить по доводам жалобы.

"Я по доводам и говорю, - резко отвечал подсудимый. - Это полное противоречие теории права. Законодатель выделил клевету в отдельный состав. Вы подменили состав "оскорбление", называете его клеветой.

Последнее, что я хочу сказать - я странно себя ощущаю, - говорил Навальный. - Решения ЕСПЧ обязательны к исполнению на территории России и исполняются - все, которые не касаются меня". Он напомнил о том, что на руках у него два решения ЕСПЧ - одно было принято несколько лет назад и касается нарушений прав Навального во время процесса по делу "Ив Роше", второе - мартовское требование ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального.

"Все делают вид, что этих решений нет. Я продолжаю здесь сидеть. Я требую признать меня невиновным и немедленно меня освободить", - заканчивает он.

"Существуют ли для ветерана обвинения хуже, чем обвинения в предательстве"

Во время коротких прений адвокат Навального Ольга Михайлова вновь вспомнила о важной юридической коллизии.

Он указала, что в приговоре Навальному по клевете ему также назначили и тюремный срок по делу "Ив Роше" - по совокупности наказаний. Хотя судья Вера Акимова, говорит Михайлова, вообще не могла ссылаться на решение отправить Навального в колонию: Мосгорсуд признал его законным буквально за несколько часов до того, как судья вынесла решение о клевете. Михайлова считает, что Акимова физически не могла успеть получить копию решения. "Может, из СМИ узнала", - сказала адвокат.

При этом еще не дожидаясь апелляции по делу о клевете Навального отправили в ИК. Вопросы по этому поводу возникли даже у СИЗО, рассказала Михайлова, попросив разрешить эту коллизию и оправдать Навального.

Сам политик в прениях не выступал.

Прокурор Екатерина Фролова в прениях выступила эмоционально. Вначале она заявила, что не считает, что решения ЕСПЧ как-то относятся к сути разбираемого дела. А затем выступила с патриотическим посланием.

"Позор страны, люди без совести, предатели, - повторяла она цитату Навального. - Я не вижу суждений. Я вижу безапелляционные утверждения. Существуют ли для офицера, для ветерана обвинения хуже, чем обвинения в предательстве?"

Фролова указала суду на то, что обвинения прозвучали от дважды осужденного человека, не скрывавшего своих "националистических взглядов" и призывающего своих сторонников к кощунству, которое он "возвел в систему".

"В глазах граждан предатель - это худший преступник, - выступала прокурор. - Предателя нельзя простить. Как нельзя простить и оскорбление человека, который в 15 лет ушел на фронт". Следом Фролова напомнила о биографии Артеменко и сказала собравшимся, что они обязаны ему жизнью.

"Возможно подсудимый мечтал о другом исходе войны. Если победители - предатели, то кого он считает героями?" - задала прокурор риторический вопрос. Приговор Навальному она попросила оставить без изменений.

"Дорогой мой суд, ваш король - голый"

Заседание закончилось выступлением Алексея Навального с последним словом.

"Я хочу сказать, дорогой суд, что ваш король - голый, - начал он. - Миллионы людей кричат об этом, потому что это очевидно. Бездарное правление привело к какому результату? У него висит корона, которая сползает, болтается на ушах. Есть тонны вранья, есть огромное богатство".

Навальный заявил о том, что Россия заработала "триллионы" на нефти и газе, но "страна продолжает деградировать". "Все экономисты российского происхождения пишут о том, что эти годы надо называть потерянными десятилетиями", - сказал политик. Он отметил, что во Владимирской области, где он сидит, "нет ни одной ровной дороги".

Судья попыталась перебить его, но Навальный перебил ее в ответ и продолжил.

"Ваш голый проворовавшийся король хочет дальше править до конца,- продолжал Навальный. Ему плевать на страну. Он вцепился в нее и хочет держать власть бесконечно. - Если он останется дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие".

Дальше политик заговорил о победе в Великой Отечественной войне.

"Голый король понимает, что сделать ничего не может. Он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше. Он ищет кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы украсть их, присвоить, использовать для личных целей, - чеканил подсудимый. - И он много лет делает это с победой нашего народа в ВОВ. Он пытается объявить, что чуть ли не он победил, и торгует победой. Процесс об этом - как голый король украл знамя победы и пытается из него сделать себе стринги. Но по сути вся ваша власть - это власть оккупантов и предателей".

В конце выступления Навальный заявил, что считает предателями всех, причастных к его делу - по его мнению, эти люди "реализовали план", по которому русские должны были быть захвачены и лишены будущего.

"Россию много раз пыталась захватить оккупационная администрация - ваша довольно успешно. В течение 20 лет вам удавалось грабить наш народ, лишать его будущего. Но это рано или поздно закончится. У меня все!" - сказал Навальный.

"Клевета на ветерана"

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, герои которого высказывались за принятие поправок к Конституции, обнуляющих президентские сроки Путина. В ролике, помимо дизайнера Артемия Лебедева, бывшей фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, снялся и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях, назвав его участников "предателями".

Следствие посчитало, что политик распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. На него завели дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ. В конце 2020 года Госдума ужесточила наказание по этой статье, разрешив отправлять нарушителей в колонию. Навального судили по предыдущей редакции статьи.

В ходе прений прокурор Екатерина Фролова заявила, что целью Навального была "сознательная дискредитация победы СССР в Великой Отечественной войне", которая стала "частью последовательной кампании по искажению исторической правды".

Навальный же в ходе процесса критиковал следствие и обвинение за "издевательства" над пожилым человеком. Большой резонанс приобрела его критика в адрес одного из свидетелей, внука Артеменко, который, по оценке политика, "торговал дедом".

Сам Артеменко удаленно участвовал лишь в одном из заседаний, на последующих он отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

Судья Наталья Курышева, которая рассматривала апелляцию, недавно стала заместителем председателя Бабушкинского районного суда. 12 апреля указ о ее повышении подписал президент России Владимир Путин.

Само дело о клевете рассматривала мировой судья Вера Акимова. Помимо штрафа, она также указала в резолютивной части приговора Навальному срок лишения свободы, назначенный ему условно по делу "Ив Роше" в 2014 году.

Суммирование наказаний привело к коллизии. Защита оспаривала законность не только приговора, но и отправку Навального в колонию до апелляции.

Что касается судьи Курышевой, 3 декабря она уже рассматривала другую апелляционную жалобу защиты Навального по этому же делу. Апелляция касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую 17 августа 2020 года - за три дня до отравления Навального - избрала для политика мировая судья Акимова.

Курышева жалобу адвокатов отклонила. Сам Навальный тогда еще находился на лечении в Германии.

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