В Нью-Йорке нашли украинский след. К личному адвокату Трампа пришли с обыском

Сотрудники федеральной прокуратуры Манхэттена провели обыск в квартире, принадлежащей личному адвокату бывшего президента США Дональда Трампа и экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.

По данным американских СМИ, причиной стали попытки Джулиани лоббировать интересы украинских бизнесменов.

Как утверждает New York Times, первой сообщившая об обыске, у личного адвоката бывшего президента США были изъяты компьютеры и телефон.

Позднее информацию издания подтвердили телеканалы Си-би-эс и Си-эн-эн, а также информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

Официально американские власти пока не комментируют произошедшее. В федеральной прокуратуре Манхеттена и министерстве юстиции США не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

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По утверждению New York Times, обыск связан с расследованием деятельности Джулиани в Украине и попытках личного адвоката Трампа лоббировать интересы нескольких украинских бизнесменов в США.

В чем обвиняют Джулиани?

Личный адвокат президента Трампа в последние несколько лет стал главным фигурантов сразу нескольких громких скандалов.

Во время избирательной кампании 2020 года Джулиани заручился помощью нескольких украинских политиков, собирая компромат на сына кандидата от Демократической партии Хантера Байдена.

Байден-младший в свое время был членом совета директоров украинской газодобывающей компании "Бурисма". Сейчас он является фигурантом федерального расследования, связанного с возможными финансовыми нарушениями во время его работы в Украине и в Китае.

Телефонный разговор между президентами Трампом и Зеленским, в котором глава Белого дома попросил украинского лидера собрать компромат на Байдена-младшего, стал поводом для начала процедуры второго по счету импичмента.

В 2019 году личный адвокат президента США сыграл ключевую роль в отстранении от должности посла США в Киеве Мэри Йованович, которая, как считает следствие, пыталась помешать реализации бизнес-планов самого Джулиани и связанных с ним бизнесменов. Она была отправлена в отставку по распоряжению Трампа.

Бизнес-партнерами бывшего мэра Нью-Йорка также были выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные ФБР в 2019 году по обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В решении, утвержденном Большим жюри присяжных Манхэттена, утверждается, что Парнас и Фруман помогли неназванному гражданину иностранного государства незаконно делать пожертвования в избирательные фонды американских политиков.

Кроме того, предпринимателей обвиняют в том, что они "по заказу одного или нескольких представителей правительства Украины" организовали кампанию по отстранению от должности посла Йованович.

Парнас и Фруман также обвинялись в финансовом мошенничестве с инвестициями, полученными созданной ими компанией Fraud Guarantee. Личный адвокат президента США Джулиани работал в этой компании в качестве консультанта, получив за свою работу более $500 тыс.

В прошлом году федеральная прокуратура уже пыталась получить ордер на проведение обысков в квартире экс-мэра Нью-Йорка, но лояльный Трампу генеральный прокурор Барр блокировал проведение любых следственных действий.

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