Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно", - заявил соратник российского оппозиционера. По его словам, бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями.

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального. "Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", - пояснил Волков в своем Telegram-канале в четверг, 29 апреля.

В то же время Волков обещал, что активисты продолжат работать в другом формате. "Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами", - пояснил политик.

В середине апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

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