Байден предостерег Путина от дальнейшей эскалации

Президент США Джо Байден на фоне глубокого кризиса в отношениях между его страной и Россией предостерег президента РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации напряженности. Действия России будут иметь последствия, предупредил президент США, выступая перед Конгрессом. Кроме того Байден призвал Китай соблюдать правила мировой торговли.

"В отношении России я очень ясно дал понять президенту Путину, что мы не стремимся к дальнейшей эскалации, но их действия повлекут за собой последствия", — заявил Байден, выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером в среду, 28 апреля.

Комментируя санкции, введенные недавно США, глава Белого дома отметил: "Я прямо и соразмерно отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на нашу администрацию и предприятия". Ужесточить курс в отношении России американский президент обещал еще в ходе предвыборной кампании.

В середине апреля США выслали из страны 10 российских дипломатов и ввели новый пакет санкций, в том числе против российского суверенного долга. В ответ Москва выслала 10 американских дипломатов и ввела контрсанкции.

Отношения с Китаем



Коснувшись отношений с КНР, Джо Байден призвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина соблюдать правила мировой торговли и обещал защищать интересы США. "В разговоре с председателем Си Цзиньпином я сказал, что мы приветствуем конкуренцию и не заинтересованы в конфликте. Но я абсолютно ясно дал понять, что буду защищать американские интересы по всему фронту", — сказал он.

Америка будет защищаться от несправедливых торговых практик, направленных против американских трудящихся и промышленности, подчеркнул Байден и в качестве примеров привел субсидирование Китаем госпредприятий и кражу американских технологий и интеллектуальной собственности.

По словам Джо Байдена, он также сказал китайскому руководителю, что США "сохранят масштабное военное присутствие в индо-тихоокеанском регионе точно так же, как и в случае с НАТО в Европе, — не для развязывания конфликтов, а для их предотвращения". Он также дал ясно понять Китаю, что Америка "не отступит от своих обязательств по защите прав человека и основных свобод". "Ни один ответственный президент не может молчать, когда нарушаются основные права человека", — подчеркнул Байден.

Внутриполитические темы



В своей полуторачасовой речи Байден призвал поддержать его дорогостоящий инфраструктурный пакет на сумму в 2 тлрн долларов. "Это крупнейший план по созданию рабочих мест со времен Второй мировой войны. Он позволит модернизировать страну, создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и одновременно сделать важный вклад в борьбу против изменения климата", — указал президент.

Байден призвал поддержать его пакет реформ под названием "Американский семейный план", на который будет выделено 1,8 трлн долларов. Эти средства будут направлены на поддержку дошкольного обучения, высшего образования и налоговые льготы для семей. Данный план планируется финансировать за счет повышения налогов для богатых. "Самый богатый один процент американцев должны внести свой справедливый вклад", — подчеркнул Джо Байден.

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