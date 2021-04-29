Из-за граффити с Навальным возбудили уголовное дело

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело о политическом вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) из-за граффити с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Теперь художникам грозит до трех лет лишения свободы.





Рисунок с политиком Алексеем Навальным и подписью «Герой нового времени» появился в Пушкарском саду утром 28 апреля. Через несколько часов граффити закрасили, перед этим полицейские взяли образец краски на анализ.

Как пишет «Mash на Мойке», 29 апреля на этом же месте появилась надпись «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».

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