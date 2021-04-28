Латушко назвал тайные встречи Лукашенко и Путина "пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке"

По мнению руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, сегодня суверенитет Беларуси находится под большой угрозой.

Как заявил политик в интервью французской Libération, встречи Лукашенко и Путина не обсуждаются широкой публикой: «Фактически мы имеем дело с пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке. То, что сейчас Беларусь является независимой, происходит не благодаря, а вопреки действиям Лукашенко. Он не был и не является гарантом независимости Беларуси».

Латушко считает, что если раньше белорусы «терпели его грубость и отсутствие интеллигентности», то сегодня он «вызывает у людей лишь ненависть и презрение».

Вместе с тем, Москва своей политикой по поддержке Лукашенко и отсутствием осуждения происходящих в Беларуси арестов и репрессий «рискует окончательно потерять к себе симпатии белорусов».

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