Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и Великобритании

Устранено последнее препятствие к полной ратификации договора по "Брекзиту". Голосование в ЕП положило конец четырем годам переговоров о порядке выхода Великобритании из Евросоюза.

Европарламент (ЕП) одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией в рамках "Брекзита". В результате устранено последнее препятствие к полной ратификации договора между сторонами о торговле и сотрудничестве после выхода Британии из состава ЕС. В поддержку торгового соглашения проголосовали 660 депутатов, пятеро были против и 32 воздержались, сообщил Европарламент в среду, 28 апреля. Онлайн-голосование состоялось еще во вторник, но его результаты объявлены лишь теперь.

Статьи по теме: Великобритания покинула внутренний рынок Евросоюза и Таможенный союз с ЕС

Положительный исход голосования в ЕП окончил длившиеся более четырех лет напряженные переговоры и дебаты из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз после 47-летнего пребывания в составе этой организации. Бывший член либеральной фракции Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в своем микроблоге в Twitter так прокомментировал голосование в ЕП:

"Первое торговое соглашение в истории, которое возводит барьеры и отменяет свободы? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего. Я все еще верю, что в один прекрасный день честолюбивый молодой политик захочет вернуть Великобританию в Евросоюз!"

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!