"Проблема одной страны — общая проблема". Почему ковид-катастрофа в Индии касается всего мира

"Я никогда не видел такого кошмара. Не могу поверить, что это происходит в столице Индии, — говорит Би-би-си Джайнт Малхотра. — Люди не получают кислород и умирают как животные".

Он помогает на добровольных началах в одном из крематориев Дели. Больницы города задыхаются из-за беспрецедентного скачка коронавирусной инфекции.

Уже неделю страна ежедневно ставит мировые рекорды по числу новых заболевших за сутки.

В то же время в Китае, США, на большей части территории Западной Европы, а также в некоторых регионах Африки и Юго-Восточной Азии в последние две недели отмечен спад в статистике смертности.

Некоторые страны ослабляют или полностью отменяют ограничения. В ЕС даже намекнули на то, что этим летом снова начнут впускать граждан США, прошедших вакцинацию.

Но не отразится ли катастрофическая ситуация в Индии на всем остальном мире, и не станет ли она огромной проблемой для других стран?

Каковы масшатабы кризиса в Индии?



В феврале ежедневная статистика умерших в Индии составляла несколько сотен, заболевших — около 12 тыс., и многие надеялись, что страна избежала наихудшего сценария развития пандемии.

На пике первой волны в сутки заболевали в среднем 93 тыс. жителей, и трудно было представить, что эта цифра может вырасти в два-три раза. Но с 17 апреля ежедневная статистика взлетела до более 200 тыс. заболевших, а в последнюю неделю каждый день превышает 350 тысяч.

Уровень смертности также повысился в два раза по сравнению с первой волной: в последнюю неделю в Индии умирают в среднем 2336 человек.

"Covid-19 может быть смертельным даже в условиях хорошо работающей системы здравоохранения, но когда больницы не справляются, умирают даже те, кого можно было спасти", — напоминает корреспондент Би-би-си по вопросам науки и медицины Джеймс Галлахер.

Хуже всего ситуация в Дели, где в больницах не осталось коек с аппаратами ИВЛ.

Многие больницы вынуждены отказывать пациентам в приеме, а по меньшей мере в двух больные начали умирать, когда в здании закончились запасы кислорода.

Родственники инфицированных ищут кислородные маски и респираторы через соцсети, там же пытаются найти свободное место хоть в какой-то больнице.

К общему кризису добавляется и тот факт, что лаборатории также перегружены, и на получение результатов тестов уходит до трех дней. Крематории работают круглосуточно.

В других крупных городах ситуация схожа с Дели. По официальной статистике, с начала пандемии Индии заболели почти 17 млн человек, умерли — 192 тысячи.

Но среди экспертов есть мнение, что эти цифры могут не соответствовать действительности. Огромное население страны и его постоянное перемещение не позволяют эффективно проводить тестирование на Covid-19, а также вести точный учет смертности.

Таким образом, оценить истинные масштабы кризиса в Индии можно лишь приблизительно, в отличие от стран Европы или США.

Может ли ситуация ухудшиться?



"К сожалению, в ближайшие недели ситуация значительно ухудшится, — предупреждает Галлахер. — Урок, который нам приходится усваивать из раза в раз, в том, что за скачком заражаемости через несколько недель следует резкий рост смертности".

"Даже если Индия за одну ночь сможет остановить распространение инфекции, количество смертей продолжит расти по экспоненте, потому что очень многие уже инфицированы. Нет никаких признаков того, что темпы заражаемости стабилизируются, а вот насколько высоко они взлетят, будет зависеть от эффективности локдаунов и масштабов вакцинации".

Надо отметить, что Индия не является лидером по числу заболевших и умерших. По числу смертей на миллион человек ситуация в Индии тоже не самая худшая — во многих странах Европы и Латинской Америки этот показатель намного выше.

Но численность населения Индии и гигантский скачок заражаемости вызывают очень серьезные опасения.

"Такой ситуации мы еще не видели, когда система здравоохранения не справляется с текущей ситуацией, а заболеваемость продолжает расти", — говорит в интервью Би-би-си Готам Менон, профессор физики и биологии и эксперт в области моделирования инфекционных заболеваний.

Когда наступает коллапс системы, люди начинают умирать в большом количестве от разных причин, и эти смерти не учитываются в ковидной статистике.

Перед медиками Индии стоят куда более сложные задачи, потому что им надо обеспечить помощь огромному числу людей. А многие в Индии вообще не имеют доступа к медицинской помощи.

Что это значит для всего мира?

Пандемия — это глобальная угроза.

С самых первых дней ученые и медики наблюдали, как коронавирус перемещается из страны в страну на фоне глобализации, на которой основана современная экономика — в частности, через воздушное сообщение.

Ограничения на поездки лишь в небольшой степени помогли сдержать распространение заболевания, потому что невозможно закрыть границы на неопределенный срок.

Поэтому все, что сейчас происходит в Индии, без сомнения затронет весь остальной мир, особенно учитывая, что индийцы представляют самую многочисленную диаспору в мире.

"Пандемия научила нас тому, что проблема одной страны — общая проблема, — говорит корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер. — Коронавирус, появившийся в одном китайском городе, теперь повсюду. Рекордная заболеваемость может выплеснуться за пределы Индии, именно поэтому многие страны наложили запрет на авиасообщение с этой страной".

Кроме того, добавляет он, среда с высоким уровнем заболеваемости идеальна для появления новых штаммов вируса.

Новая индийская угроза?

Появлению новых вариантов Covid-19 способствуют условия жизни в Индии, и это скверные новости для всех без исключения, потому что ставят под удар успехи в борьбе с вирусом, которых удалось добиться.

"Высокие численность и плотность населения Индии создают прекрасный инкубатор для вируса, где он может экспериментировать со своими мутациями", — говорит Рави Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета.

Если вирусу дадут достаточно времени пребывать в таких идеальных для мутаций условиях, глобальная пандемия может существенно затянуться и стать еще более беспощадной.

Тогда от заражения не будут защищены даже те, кто прошел вакцинацию.

Новые штаммы, появившиеся в Британии, Бразилии и Южной Африке, стоили другим странам множества проблем, быстро распространившись по миру. Профессор Менон предупреждает, что в Индии может появиться свой вариант вируса.

"Известно, что некоторые мутации связаны с изменениями в области спайк-белков, что позволяет вирусам лучше прикрепляться к стенкам клеток и при этом отталкивать антитела, — поясняет он. — По-настоящему остановить распространение новых вариантов невозможно. К примеру, вариант B.1.617 (впервые выявленный в Индии) уже был замечен в ряде стран за ее пределами, и скорее всего он был туда импортирован".

Менон считает, что вирусы продолжат мутировать и будут искать пути обойти иммунитет, который человеку дает прививка или перенесенное заболевание.

Вопрос в том, как быстро это произойдет.

"Мы знаем, что SARS-CoV-2 может мутировать, чтобы быстрее распространяться и быть более заразным, мы уже наблюдали множественные варианты по всему миру. Пока мы считаем, что вакцины будут эффективно работать против этих штаммов, но в будущем это может измениться", — говорит профессор Готам Менон.

Как остановить распостранение инфекции?

Мировое сообщество предпринимает меры, чтобы помочь Индии справиться с кризисом.

Великобритания направила в страну аппараты ИВЛ и запасы концентрированного кислорода, а США временно сняли запрет на экспорт исходных материалов, чтобы позволить Индии произвести для своих нужд как можно больше вакцины AstraZeneca.

Многие страны предлгают помощь в виде квалифицированного персонала и грузов со средствами индивидуальной защиты.

Правительство Индии одобрило план, на основании которого более 500 заводов по производству кислорода увеличат объемы производства.

Но это меры, направленные на предотращение смертей, а не заражаемости. Миру необходимо, чтобы Индия справилась с вакцинацией, потому что ключ к решению ситуации — в сдерживании распространения инфекции.

И некоторые преимущества у Индии есть. Например, она — один из главных производителей вакцины. На ее территории расположено шесть основных фармакологических заводов, которые производят до 60% всего мирового объема вакцин. В стране также развернута масштабная программа вакцинации населения.

Однако, по словам корреспондента Би-би-си в Индии Сутика Бисваса, масштабная программа вакцинации сопряжена с огромными трудностями.

Эта крупнейшая в мире программа началась 16 января и ставит своей целью охватить к июлю 250 млн человек. Считается, что пока что первую дозу вакцины получило около 118 млн, что составляет менее 9% населения страны.

Первоначально прививки делали только медицинскому персоналу и тем, кто непосредственно работал с больными, однако затем вакцинацию распространили на всех, кому исполнилось 45 лет.

Однако задача усложняется масштабом вакцинации такой большой массы населения, а также проблемами с логистикой и инфраструктурой.

По словам специалистов, чтобы выполнить поставленную задачу в срок, придется заметно ускорить темпы иммунизации.

"Однако пока не ясно, есть ли у страны достаточно вакцин и имеется ли возможность ускорить процесс и расширить охват, включив в программу молодых людей", — подчеркивает Бисвас.

Пока такая многочисленная нация не будет успешна привита, она будет представлять угрозу для всего мира.

"Проблема таких инфекционных заболеваний как Covid-19 — это поистине глобальное явление, а не удел отдельных стран, — говорит профессор Менон. — Нам нужно еще больше объединять усилия в таких вопросах, как тестирование, вакцинация и исследования, на благо всего мира".

Как неоднократно говорили разные эпидемиологи и политики за время пандемии — "никто не может считать себя в безопасности, пока все не будут в безопасности".

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