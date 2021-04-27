Борису Джонсону приписывают фразу "груда тел лучше локдауна". Британский премьер отрицает, что говорил такое

Как стало известно Би-би-си из осведомленных источников, в ходе бурных обсуждений возможности введения очередного локдауна в Британии осенью прошлого года премьер-министр Борис Джонсон выступал против этой меры и якобы бросил фразу "да пусть лучше растет груда из тысяч тел".

Первым об этом в понедельник сообщил таблоид Daily Mail. Политический обозреватель телеканала Ай-ти-ви Роберт Пестон также подтверждает это в своем блоге. По его словам, два источника сообщили ему, что лично слышали произнесенную Джонсоном фразу.

По словам Пестона, это вообще могли слышать многие, поскольку двери кабинета, в котором шло обсуждение, были открыты.

Премьер-министр отрицает, что говорил подобное. По его словам, локдауны сработали очень успешно.

В свою очередь лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что был ошарашен сообщениями о высказывании Бориса Джонсона.

"Это сильно напрягло бы всех, включая семьи, потерявшие близких в результате пандемии", — подчеркнул он.

Считается, что это замечание премьера прозвучало в конце октября, когда в Англии на фоне резкого роста числа новых заражений был введен локдаун сроком на 4 недели.

По словам политического обозревателя Би-би-си Лоры Кунсберг, на тот момент Бориса Джонсона очень серьезно волновали возможные негативные последствия очередного локдауна для экономики и лечения заболеваний, не связанных с коронавирусом.

"Это возвращает нас к тому моменту, когда некоторые из тех, кто принимал важные решения, в том числе и заместители министров, опасались, что промедление со вторым локдауном может стоить человеческих жизней, — подчеркивает Кунсберг.

Министр обороны Бен Уоллес назвал эту историю неправдой, а сам Борис Джонсон на просьбу прокомментировать это в понедельник ответил, что ничего такого не говорил.

При этом он отметил, что общественность требовала от правительства обеспечить, что локдауны будут работать, и они сработали.

Пресс-секретарь премьер-министра также сказал, что это фейк: "Это неправда, и премьер-министр уже отрицал это, и я не знаю, чтобы кто-то еще говорил такое".

Очередной скандал разразился на фоне ожесточенного спора между Даунинг-стрит и бывшим старшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом.

На прошлой неделе Каммингс в своем блоге заявил, что не сливал информацию о втором локдауне в Англии, сославшись при этом на высокопоставленного чиновника Саймона Кейса, который якобы был в курсе дела.

Каммингс также заявил, что Джонсон намеревался заблокировать расследование этой утечки на случай, если окажется, что к этому причастны знакомые его невесты Кэрри Саймондс.

Между тем сам вышеупомянутый чиновник Кейс дает показания специальному парламентскому комитету. Он сообщил, что расследование утечки информации о планах по введению второго локдауна продолжается.

Источник в администрации премьер-министра сообщил Би-би-си, что в ходе этого расследования подозрения пока ни с кого не сняты.

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