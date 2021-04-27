Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Правительство в Москве представит законопроект о денонсации ДОН в ближайшие дни, сообщил представитель МИД России. США объявили о выходе из договора еще в 2020 году.

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая при сохранении нынешнего статус-кво, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания", - сказал Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) вечером в понедельник, 26 апреля. Он выразил принципиальную готовность заниматься вопросами "открытого неба" в формате "малой группы" на полях ККОН, подчеркнув, однако, что "практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор".

США объявили о выходе из ДОН еще в ноябре 2020 года, обвинив Россию в его нарушении. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на США. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в целях укрепления доверия. Он позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга на основании лишь краткосрочного уведомления для контроля военной деятельности. В настоящее время участниками ДОН являются 34 государства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!