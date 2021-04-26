Европейская комиссия подала в суд на AstraZeneca

Европейская комиссия (ЕК) подала в cуд на британско-шведского производителя вакцин AstraZeneca из-за нарушения договора о поставке вакцин, сообщает LETA со ссылкой на представителя ЕК Стефана Де Керсмакера.

Судебная тяжба началась в пятницу, так как не были соблюдены некоторые условия договора, указал представитель ЕК. Кроме того, "предприятие оказалось неспособно предложить надежную стратегию, чтобы гарантировать своевременную поставку доз".

"Мы хотим убедиться, что быстро будет поставлено то количество доз, какое положено гражданам Европы и которое было обещано на основании договора", — указал Де Керсмакер.

Этот шаг поддержали 27 стран ЕС. Дело рассматривает бельгийский суд.

Во втором квартале производитель AstraZeneca собирается поставить 70 млн доз, хотя ранее обещал поставить 180 млн доз вакцины от Covid-19.

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