Адвокаты Навального подали три иска к руководству покровской колонии

В Петушинском суде Владимирской области сообщили о получении трех административных исков от защиты Навального. В частности, речь идет об отказе выдать Навальному книги.

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание во Владимирской области, подали три иска против администрации ИК-2 в Покрове. Петушинский районный суд получил от защиты политика три исковых заявления, сообщает ТАСС в понедельник, 26 апреля, со ссылкой на секретариат суда.

По данным агентства, административные иски связаны с решением руководства ИК-2 поставить Навального на профилактический учет как склонного к побегу, отказом выдать привезенные политиком и приобретенные в колонии книги, а также цензурой получаемый им газет, которая выражалась "в изъятии путем механической вырезки страниц". Навальный пожаловался на удаление статей из номеров "Новой газеты" и "Коммерсанта", отмечается далее.

Дата рассмотрения исков еще не назначена.

Постановка на учет и ограничения в колонии

В конце марта Навальный сообщил о постановке его на учет как склонного к побегу и связанной с этой мерой "пытке бессонницей": сотрудники ИК-2 будили его каждый час для проверки.

Позже политик заявил о намерении подать в суд на колонию из-за отказа выдать ему привезенный с собой среди других книг Коран. "Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка", - написал он 13 апреля в Instagram. По словам политика, ему до сих пор не дали ни одной из привезенных с собой и заказанных книг. "Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца", - сообщили ему в колонии и предложили смотреть телевизор.

На следующий день команда Навального сообщила о том, что из доставленного оппозиционеру номера "Новой газеты" была вырезана колонка филолога Гасана Гусейнова, вышедшая под заголовком "В защиту ненавистников Навального".

Дело Алексея Навального

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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