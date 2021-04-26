Опрос: российские туристы соскучились по странам Балтии

Российские туристы за время пандемии больше всего соскучились по Италии, Испании и странам Балтии, показал опрос, проведенный сервисом "Туту.ру", передает "Интерфакс".

"Больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). Их открытия ждут 13% респондентов", — сообщает пресс-служба сервиса.

По данным опроса, по 10% участников ждут открытия Чехии и Вьетнама, 8% — Китая, 7% — Болгарии. О Франции и Израиле мечтают по 6%, о Великобритании — 3%.

В опросе приняли участие 1 138 человек.

Страны Европы пока закрыты для российских туристов за исключением Греции, где действует квота на прием туристов. Также российские туристы могут попасть в Черногорию, Хорватию и Сербию. Власти Италии обсуждают возможность открытия границ для зарубежных туристов к началу июня.

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