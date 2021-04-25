COVID-19: сделала ли удалённая работа людей счастливее и стали ли они работать продуктивнее?

Прошло больше года с тех пор, как COVID-19 превратил рабочий процесс в сущее мракобесие, заставив целые компании перейти на домашний офис. Одни сотрудники совсем не скучают по общению, другие же с нетерпением ждут возможности потрепаться с коллегами у кулера. В Euronews пообщались с экспертами, чтобы узнать, как будет выглядеть работа в будущем.

По данным Европейской комиссии в 2019 году всего 5,4% сотрудников в Евросоюза работали из дома. Теперь эта цифра достигает 88%.

Тем временем работодатели переживают из-за производительности, поддержания командного духа и вопроса, как сделать так, чтобы сотрудники оставались счастливыми и здоровыми.

Поддержка баланса между работой и личной жизнью

Сомнения начальства по поводу того, будет ли работа дома столь же продуктивной, как и в офисе, были развеяны пандемией.

”Реакция сотрудников на эти проблемы показала, что на самом деле на производительность ничего не влияет и что рабочую этику можно поддерживать не только в офисе, но и в любом другом месте”, — говорит Бен Баттерс, генеральный директор Eurochambers, Европейской ассоциации торгово-промышленных палат.

Но он отмечает, что, поскольку некоторые служащие работают из дома ещё усерднее, чем в офисе, происходит ”стирание границ между личной жизнью и работой”.

По данным компании по поддержке бизнеса NordVPN Teams, более продолжительная работа также стала новой нормой.

В отчёте, впервые опубликованном Bloomberg, говорится, что служащие в Великобритании, вынужденные из-за карантина работать из дома, находились онлайн по одиннадцать часов в день, хотя до карантина работали по девять. Во Франции, Италии и Испании также стали работать на час больше.

Общение с людьми

Совсем иной вопрос — это условия труда. Хотя многие сотрудники пользуются преимуществами удалённой работы и проводят больше времени со своими семьями, для молодых сотрудников, которые часто живут одни и в стеснённых условиях, ситуация выглядит по-другому.

”Мы существа социальные, и нам крайне необходим физический контакт, возможность находиться в одном помещении вместе с другими людьми, общаться […] это фундамент человеческой природы”, — делится своим мнением Тим Гуд, управляющий директор технической консалтинговой фирмы Accenture.

”Когда я смотрю на некоторых ребят из нашей команды, особенно на тех, кто совсем недавно приступил к работе, я думаю о том, что они живут в маленьких квартирах и им приходится каждое утро договариваться с домочадцами о том, кто работает в комнате, а кто в кухне, — добавляет он. — Они хотят вернуться в офис, хотят общаться с людьми”.

Счастливые работники и продуктивная деятельность

Исследования показали, что у пострадавших от пандемии — то есть примерно у всех — наблюдается рост проблем с психическим здоровьем, появляется стресс, тревога и депрессия.

Доктор Катя Вионе, преподаватель психологии в Университете Дерби, занимающаяся исследованием новых способов работы, считает, что эти проблемы возникают не только из-за отсутствия общения, а из-за множества других психологических факторов.

Она говорит, что вне зависимости от того, хотят ли люди работать из дома или им нужно находиться в офисе, самое главное — поговорить с сотрудниками о том, что им нужно.

”Для некоторых подобные беседы — это возможностью сказать, что им хочется что-то изменить, чтобы достигнуть этого баланса между работой и личной жизнью, — говорит Вионе. — Скажу банальную вещь, но счастливый сотрудник — это продуктивный сотрудник”.

Старшее поколение и онлайн-кочевники

Так называемые онлайн-кочевники моложе, могут работать из любой точки мира и хорошо владеют цифровыми технологиями. Для сотрудников постарше удалённая работа может вызывать сложности в том числе и из-за использования цифровых инструментов.

Но это не всегда так. По словам Каспера Пёюрю, генерального директора финской компании-разработчика программного обеспечения Gapps, руководство предприятий должно заботиться о том, чтобы у работников не было проблем с использованием современных технологий.

Культура труда его компании предполагала удалённую работу задолго до того, как началась пандемия.

”Кто-то всегда будет воспринимать (технологии) лучше. Это не зависит от возраста”, — считает Пёюрю.

”Компании несут ответственность за то, чтобы всем было комфортно. Здесь речь идёт о том, чтобы упростить использование новых технологий и доступ к ним, а не делать так, чтобы людям приходилось самостоятельно в них разбираться. Нужно общаться, обсуждать и искать удобные для всех методы работы”.

Работа в городах-призраках

Поскольку многие люди переезжают из городов в сельскую местность, городской пейзаж может измениться.

Бен Баттерс считает, что из-за этого города вряд ли превратятся в ”города-призраки”, но офисы точно станут меньше, а компании начнут арендовать совместное рабочее пространство.

Он говорит, что, хотя в долгосрочной перспективе предприятиям это деньги сэкономит, в краткосрочной — европейским компаниям всё равно придётся платить за офисные помещения и оборудование для удалённой работы.

”Удалённая работа может внести свой вклад и в сохранение окружающей среды, ведь на работу будет ездить гораздо меньше людей. Надеюсь, идеальный баланс между работой и личной жизнью мы тоже найдём”.

Баттерс предполагает, что в будущем появится некий гибрид удалённой и офисной работы.

”Людям необходимо физическое взаимодействие […] Оно делает их счастливее, делает их более творческими, делает их работу более продуктивной, делает её более инновационной”.

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