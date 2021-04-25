В больнице для ковид-пациентов в Багдаде взорвался кислородный баллон: десятки погибших и раненых

Не менее 27 человек погибли при пожаре в одной из больниц для пациентов с COVID-19 в столице Ирака Багдаде. Около 50 получили ранения, сообщают информагентства AFP и Reuters со ссылкой на местных врачей и представителей сил безопасности в субботу, 24 апреля. В то же время власти утверждают, что 90 пациентам из 120 удалось спастись.

Причиной пожара стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на этаже, где расположено отделение реанимации, уточнил глава иракского ведомства по гражданской обороне. На месте происшествия работают экстренные службы. По сведениям местных СМИ, пациентов переводят в другие медицинские учреждения.

Ирак переживает очередную волну эпидемии коронавирусной инфекции. В 39-миллионной республике подтверждено более миллиона заражений. Власти призывают жителей проходить вакцинацию, однако прививки от COVID-19 не пользуются популярностью в силу предубеждений против системы здравоохранения.

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