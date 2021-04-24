В Киеве сочли, что Зеленский не может ехать в Москву для встречи с Путиным

По словам вице-премьера Украины, речь идет о приглашении "страны-агрессора". Встреча Путина с Зеленским возможна только в формате "нормандской четверки", считает Резников.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российскими лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна. Такое мнение высказал вице-премьер Украины Алексей Резников. Запись его выступления в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" размещена в субботу, 24 апреля, на YouTube.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - уверен он.

Резников считает, что подобная встреча возможна только в рамках формата "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция и Германия). По словам вице-премьера, Зеленский в первую очередь будет говорить о завершении войны и только потом - о восстановлении отношений с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Глава российского государства в свою очередь заявил, что готов принять "президента Украины в Москве".

Минобороны РФ: Россия начала отвод войск

Минобороны 22 апреля обнародовало приказ главы ведомства Сергея Шойгу, в соответствии с которым отвод российских войск от украинских границ должен пройти в период с 23 апреля по 1 мая. Министр приказал завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военном округах.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил Шойгу. Одновременно он приказал военным быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Россия в последние недели перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Киеве и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной.

Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

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