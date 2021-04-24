Россия решила наказать Чехию запретом на поставку товаров: россияне лишатся импортного чешского пива

Власти России рассматривают возможность ввода асимметричных санкций в ответ на высылку дипломатов. Против Чешской Республики могут быть введены экономические санкции, ограничивающие, в частности, импорт товаров. Такие меры могут затронуть и поставки пива - сейчас в Россию импортируется около 10 чешских брендов.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника в российских госструктурах, ограничении импорта продукции чешского производства могут затронуть любую отрасль, но власти намерены руководствоваться принципом "не навредить себе".

Источник издания допустил, что под запрет может попасть чешское пиво, импорт которого в Россию в 2020 году составил $38 млн, этот показатель вырос на 10% по сравнению с 2019 годом. Но по словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, в Россию ввозится только 5% от всего оборот пива и пивных напитков, который составляет 8 млрд литров. А доля Чехии в общем объеме импорта - около 10% в натуральном выражении, или 40 млн литров в год.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что сейчас в страну импортируется около 10 брендов чешского пива. Основную долю в категории занимают лицензионные чешские сорта - такое пиво производится в России по лицензии и с использованием чешского сырья. К примеру, таким образом производит Velkopopovicky Kozel. Эти предприятия, работающие в РФ по лицензии, возможные ограничения не должны затронуть.

В 2020 году товарооборот России с Чехией составил более $5,2 млрд. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии, это на $200 млн больше российского экспорта. По итогам 2019 года торговый оборот России и Чехии составил $8,5 млрд.

Как следует из официальной статистики Чехии, по результатам 2018 года Россия занимала 13-е место в списке крупнейших импортеров чешских товаров и седьмое место в списке экспортеров в республику.

Ограничения могут коснуться большого количества импортируемых из Чехии товаров заводской и бытовой техники. Российские машиностроители, к примеру, сотрудничают с чешскими компаниями - как в рамках производства по лицензии (в частности, Уральский завод гражданской авиации выпускает самолет L-410 по лицензии чешской Let), так и через СП и другие формы сотрудничества. Чехия поставляет в Россию также оригинальные запчасти марок VW Group.

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