Неделя в Беларуси: "заговор" против Лукашенко, Тихановской предложили объявить себя президентом

На минувшей неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. По мнению ряда политиков, это критический момент для государственности: якобы Лукашенко и Путин готовы подписать документы, которые приведут к частичной или полной потере суверенитета Беларусью. США и Польша категорически отрицают причастность к подготовке переворота в Беларуси.

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

Лукашенко сближает Беларусь и Россию

В Москве 22 апреля встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Переговоры длились почти 4 часа. По словам Лукашенко, согласованы уже 26 или 27 «дорожных карты» интеграции двух государств, осталось несколько штук.

«Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2−3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, — заявил Лукашенко и отметил, что есть вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность, оборону Союзного государства, передает его пресс-служба.

Критический момент для Беларуси

Белорусский политик Павел Латушко заявил о том, что для белорусской государственности настал критический момент. В случае подписания в Москве “дорожных карт глубокой интеграции” или принятия решения о размещении на территории Беларуси российских военных баз, Латушко призывает Светлану Тихановскую вступить в должность президента Беларуси.

«По нашей информации, Лукашенко и Путин могут подписать документы, которые приведут к частичной или полной потере суверенитета Беларуси. Диктатор идет на все, чтобы удержаться у власти: он готов «продать» Беларусь. Все говорит о том, что для нашей государственности наступает критический момент», — цитируют в тг-канале НАУ Павла Латушко.

Беларуси не нужна дополнительная "защита" со стороны России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 21 апреля высказалась по актуальным вопросам белорусско-российских отношений. Она заявила, что белорусский народ выступает за суверенитет и независимость.

«Я всегда была с вами откровенна. Нынешняя политическая ситуация очень тревожная. В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности».

Тихановская сказала, что после выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко не является легитимным представителем белорусского народа. Он утратил доверие и не имеет законного права принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее страны.

«В то же время я, как избранный представитель белорусского народа заявляю, что никакая дополнительная «защита» со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением – явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны.

Также Тихановская подчеркнула, что белорусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. Предлагает оставить отношения народов именно такими.

«Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа. Белорусский народ вынужден сражаться за свою свободу, мы уже доказали, что умеем за себя постоять. И мы, беларусы, не поступимся суверенитетом и независимостью».

США и Польша не причастны к подготовке переворота в Беларуси

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что белорусским и российским спецслужбам «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе и его самого.

ФСБ России заявила о задержании в Москве двух граждан, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Александра Лукашенко. Речь идет о политологе Александре Федуте и американском адвокате белорусского происхождения Юрии Зенковиче. Сообщалось, что Зенкович прибыл в Москву "после проведенных консультаций в США и Польше".

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию сказал, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси». «Практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!» - сказал он.

США опровергли утверждение ФCБ о причастности. «Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — заявил представитель Госдепартамента.

Польша вслед за США заявила о непричастности к заговору против Лукашенко.

«Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают», — заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски в эфире телеканала TVP Info.

Новые санкции от США

19 апреля Светлана Тихановская приняла с визитом посла США Джули Фишер. Фишер сообщила Тихановской, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено, сообщает пресс-служба Тихановской.

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключённых и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.

В отношении режима Лукашенко уже действуют персональные санкции в следующих странах: Великобритания, Норвегия, Швейцария, Украина, Черногория, Албания, Сев. Македония, Исландия, Лихтенштейн, а также – в странах ЕС, Канаде и США.

«Санкции – это инструмент давления, который в совокупности с переговорами может привести к разрешению кризиса в Беларуси.Санкции повышают риски для бизнесменов, приближенных к Лукашенко. В какой-то момент их затраты на поддержку режима становятся слишком высокими. Это может вынудить бизнес защищать свои интересы и заставит режим идти на политические уступки», - передает слова Тихановской ее пресс-служба.

Также Евросоюз работает над подготовкой четвертого пакета санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил представитель Европейской службы иностранных действий Люк Дэйвин 20 апреля на открытии 9-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест).

Опасная страна для сотрудников СМИ

Беларусь-самая опасная страна в Европе для журналистов. Об этом говорится в отчете организации "Репортеры без границ".

Беларусь в рейтинге опустилась на 158-е место. Журналисты в Беларуси «подвергаются беспрецедентным репрессиям из-за попыток скрыть массовые уличные протесты, ставшие ответом на спорный результат президентских выборов», указано в отчете. Организация «Репортеры без границ» указывает, что случаи преследования журналистов в Беларуси учащаются, а наказания ужесточаются.

«Беларусь - самая опасная страна в Европе для сотрудников СМИ. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию, а также арестам. Есть случаи отключения интернета, блокировки ведущих новостных сайтов. Печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен. После спорных президентских выборов в августе 2020 года несколько независимых СМИ подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов, пытающихся не допустить освещения массовых уличных протестов», - говорится в отчете по стране.

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