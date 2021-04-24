Путин издал указ, ограничивающий возможности диппредставительств "недружественных государств" нанимать сотрудников в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

Как отмечается, указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

В указе отмечается, что он ограничивает (может установить при необходимости полный запрет) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, "совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ.

Отмечается, что количество физлиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ.

Договоры, заключенные до дня вступления в силу этого указа с физлицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению.

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