Россия входит в дипломатический клинч: Москва, страны ЕС и США взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств

Дипломатический кризис между Чехией и Россией, начавшийся 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российской военной разведки (ГРУ) к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, спровоцировал "дипломатический клинч" России со странами Европы и с США, побив все рекорды. За последние две недели Москва и западные страны взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств.

Масштабы новой дипломатической войны впечатляют. Такого не было даже в годы холодной войны.

Сегодня, 24 апреля, в Государственный департамент США был вызван временный поверенный в делах РФ в США вызвали в Госдеп, чтобы высказать опасения по поводу "дестабилизирующих действий" России в Евро-Атлантическом регионе и "продемонстрировать поддержку Чешской Республики".

23 апреля страны Балтии объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. МИД Литвы сообщил о высылке двух российских дипломатов, Литва и Эстония высылают по одному дипломату.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Александра Петрова, чтобы выразить протест в связи с полученной от Чешской Республики информацией, согласно которой сотрудники ГРУ организовали взрыв во Врбетице. Как говорится в сообщении МИД Эстонии, Россия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух людей, такое поведение наносит ущерб безопасности и стабильности Европы и является непозволительным. Чтобы выразить солидарность, Эстония высылает одного российского дипломата, чья деятельность не соответствует оговоренной Венской конвенцией дипломатической деятельности.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата в Латвийской Республике. Как сообщили агентству Delfi в МИД республики, такое решение принято из солидарности с правительством Чехии в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб, и на основе оценки действий дипломата российского посольства и допущенных им нарушений в Латвии. В МИД Латвии подчеркнули, что заинтересованы ф формировании отношений с Россией на основе принципов Венской конвенции о дипломатических связях, но действия России "уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью".

Литва в знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов. Как сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата за деятельность, несочетающуюся с их статусом, и в течение 7 дней они должны покинуть территорию Литвы. Кроме того, глава министерства иностранных дел республики публично назвал шпионами двух дипломатов РФ, высланных из Эстонии и Латвии. По его словам, в знак солидарности с Чехией посольство Литвы в Москве намерено оказать чехам помощь, если у них в посольстве останется мало работников. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что с нынешним режимом, правящим в России, необходимо "говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который движется к самоизоляции".

15 апреля МИД Польши объявил персонами нон грата трех сотрудников российского посольства и дал им время до 15 мая, чтобы покинуть территорию страны. Польша обвинила Россию в "обострении отношений с международным сообществом".

23 апреля Россия объявила об ответной высылке 5 дипломатов Польши в РФ. Теперь Варшава намерена воспользоваться своим правом "адекватно реагировать на решение МИД России". "Решение российской стороны является еще одним примером агрессивной политики и является сознательным жестом, рассчитанным на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом", - говорится в заявлении МИД Польши.

22 апреля Словакия в знак солидарности с Чехией в конфликте с Россией решила выслать трех дипломатов РФ. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, все трое россиян должны покинуть страну в течение семи дней. Премьер обосновал принятое решение тем, что Словакия не может терпеть, когда представители других стран не соблюдают согласованные правила.

22 апреля Чехия объявила персонами нон-грата 81 человека - 35 дипломатов и 46 административно-технических сотрудников. Это стало крупнейшей разовой высылкой дипломатов с 1986 года, когда президент США Рональд Рейган выслал десятки сотрудников советского посольства. Как заявил новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, это решение было принято после истечения срока предъявленного России ультиматума о возвращении в Москву всех ранее высланных чешских дипломатов. РФ отвергла это требование, обвинив Прагу в "истерии". После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что "до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства". В посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве останутся по 7 дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников. Подобным образом страны придут к "строгому паритету".

21 апреля МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства США. Соответствующая нота была вручена заместителю посла США в Москве Барту Горману. Американским дипломатам предписано покинуть страну до конца дня 21 мая. Это стало ответной мерой на высылку из Соединенных Штатов 10 сотрудников российских дипучреждений. В МИД РФ предупредили, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках "комплекса ответных мер" - после введения нового пакета санкций США. Кроме того, МИД настоятельно рекомендовал уехать из Москвы американскому послу Джону Салливану.

20 апреля Россия выслала двух дипломатов посольства Болгарии в ответ на объявление персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Софии. Причиной высылки россиян стало скандальное разбирательство Генпрокуратуры Болгарии в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

19 апреля Россия объявила о высылке 20 дипломатов Чехии, дав им на сборы всего сутки. В итоге работа посольства Чехии оказалась практически парализована.

18 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов в связи с причастностью российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

15 апреля США в рамках пакета санкций за вмешательство в выборы, химическое оружие и кибератаку Solarwind объявили персонами нон-грата 10 сотрудников российского посольства, которые, по данным Вашингтона, имели связи со спецслужбами.

Россия рекомендовала сотрудникам посольств недружественных стран "паковать вещи"

Россия намерена адекватно ответить на высылку дипломатов из стран Евросоюза, пообещали в МИД России.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сообщила журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя последнюю высылку дипломатов РФ из Эстонии, Латвии и Литвы.

По ее словам, страны Балтии проявили недружественные действия в отношении России, но зато "проявили псевдосолидарность" с Прагой. "Наш ответ не заставит себя ждать", - резюмировала представитель МИД.

Россия предупредила страны Евросоюза об опасности поддержки Праги. В руководстве ЕС должны отдавать себе отчет о последствиях подобных действий, заявила официальный представитель МИД РФ.

"Безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности. Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому", - говорится в ее заявлении российского министерства иностранных дел. "Вместо того, чтобы разобраться в причинах произошедшего 7 лет назад инцидента на территории Чехии, ЕС присоединяется к голословным обвинениям чешских властей", - подчеркнули в России.

Посольство РФ в Эстонии назвало высылку из страны российского дипломата недружественной и абсолютно безосновательной акцией, которая будет иметь деструктивные последствия для двусторонних отношений. "Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской "солидарности" с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени", - говорится в заявлении посольства.

Посольство РФ в Латвии заявило, что высылка российского дипломата из этой страны является "недружественными действиями", которые "самым негативным образом скажется на развитии российско-латвийских отношений". "Вся ответственность за этот явно антироссийский шаг полностью лежит на латвийской стороне. Разумеется, ответная реакция Российской Федерации не заставит себя ждать", - говорится в сообщении посольства РФ.

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