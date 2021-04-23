Врачи Навального просят его пойти на компромисс

После перевода находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального в гражданскую больницу города Владимира его лечащие врачи в четверг, 22 апреля, опубликовали открытое письмо к своему пациенту с просьбой прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

"Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого", — подчеркнули авторы обращения.

Лечащие врачи Навального добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, однако считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для того, чтобы прекратить голодовку. Навальный объявил ее 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, которым он доверяет.

Перевод Навального в больницу города Владимира

22 апреля лечащие врачи Алексея Навального узнали о том, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения двумя днями ранее, 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира. Там политик "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", отмечают его лечащие врачи.

На протяжении последних недель сами они неоднократно пытались попасть к своему пациенту, жалующемуся на боли в спине и онемение рук и ног, в анализах которого обнаружен повышенный уровень калия в крови.

Во время последней из этих попыток, предпринятой медиками 20 апреля, врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за состоянием здоровья Навального с 2013 года, рассказал в интервью DW о том, почему он считает ситуацию столь серьезной и полагает, что Навальный срочно должен быть переведен в реанимацию.

Соратники и адвокаты политика также уже не раз указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный рассказывал также о готовности сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению.

Как мировое сообщество поддерживает Навального

За последние несколько недель представители ряда организаций и государств, в том числе Евросоюза, США, Великобритании и балтийских стран, обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

Преследование Навального в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию послеотравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд.

17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившись с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что эти показатели могут свидетельствовать о почечной недостаточности и угрозе остановки сердца.

21 по всей России прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание.

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