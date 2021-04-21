В Нью-Йорке и Вашингтоне привитым от коронавируса раздавали каннабис

За бесплатными самокрутками с каннабисом выстроились длинные очереди сделавших прививку от SARS-CoV-2. Акция в Манхэттене прошла вскоре после легализации каннабиса в штате Нью-Йорк.

В Нью-Йорке состоялась необычная акция в свете пандемии Covid-19 и недавней легализации продуктов конопли на уровне штата. Активисты движения New York Marijuana Justice в Манхэттене во вторник, 20 апреля, предлагали сделавшим прививку от коронавируса по одной бесплатной самокрутке с каннабисом. Желающие выстроились в длинную очередь. Для получения требовалось предъявить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде.



Подобная акция прошла и в столице Соединенных Штатов Вашингтоне. Активисты выбрали эту дату, поскольку 20 апреля в Северной Америке считается неформальным днем каннабиса.



Власти Нью-Йорка ждут пополнения казны после легализации



Власти штата Нью-Йорк в конце марта легализовали продукты конопли для рекреационного употребления. Этот шаг позволит ежегодно пополнять казну на 350 млн долларов за счет налоговых поступлений от продажи, отметили в офисе губернатора. Нью-Йорк стал 15-м штатом США, легализовавшим каннабис. Теперь в домохозяйстве разрешено выращивать не более шести растений конопли на каждого человека старше 21 года для личного использования, а с собой носить до 85 граммов получаемого из нее психоактивного вещества или до 24 граммов в виде концентрата.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 143 млн жителей планеты, более 3 млн больных этой инфекцией умерли, около 122 млн выздоровели. На США приходится больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов, однако новая администрация проводит успешную кампанию вакцинации, полностью привиты уже более 85 млн человек. С 19 апреля прививки от коронавируса доступны всем американцам.

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