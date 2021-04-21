В России начались акции в поддержку Навального. Полиция ответила обысками и задержаниями

21 апреля по всей России проходят акции солидарности с Алексеем Навальным. Они запланированы в десятках городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Политик, которому в начале февраля заменили условный срок по делу “Ив Роше” на реальный, с 31 марта держит голодовку в колонии. Он требует допустить к нему гражданских врачей, которые могли вы выяснить причины болей в спине и онемения в руках и ногах.

МВД и Генпрокуратура незадолго до выступлений предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях. В Москве акцию анонсировали на Манежной площади, при этом там же, в Манеже, президент Путин сегодня обращался с посланием к Федеральному собранию.

Уже накануне на площади появились металлические ограждения. В Петербурге власти также огородили Дворцовую площадь, там неожиданно началась репетиция парада 9 мая. Задержания и обыски у оппозиционеров проходили с самого утра.

Полицейские задержали юриста ФБК (признан в России “иностранным агентом”) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. В Екатеринбурге силовики провели обыск в штабе соратников политика.

В Петербурге полиция с утра пришла по адресам сразу нескольких активистов. По последним данным проекта ОВД-Инфо на 13:20 по московскому времени, на акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержано не менее 44 человек в 23 городах.

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