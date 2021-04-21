Путин заявил о предполагаемой попытке госпереворота в Беларуси

Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент РФ сравнил ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине перед революцией 2014 года.

Владимир Путин считает неприемлемой ситуацию в Беларуси и заявил о "попытке госпереворота"в этой стране и "планировавшемся покушении" на убийство Александра Лукашенко. "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц - это невообразимо", - сказал президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

Путин сравнил ситуацию в Беларуси с Украиной, где в начале 2014 в ходе революции произошла смена власти: "Как бы складывалась судьба Беларуси при таком перевороте никто не думал, как и тогда, когда переворот произошел на Украине".

Вместе с тем Путин не привел никаких доказательств того, что в Беларуси действительно существовал заговор для совершения госпереворота и убийства Лукашенко.

Послание Путина в условиях пандемии

Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.

Сам президент 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.

В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты,организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

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