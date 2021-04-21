Десятки благотворителей России просят власти оказать медпомощь Навальному

Авторы открытого письма к властям РФ призвали Росздравнадзор проверить медсанчасть в колонии, где находится Навальный. Политику необходима экстренная независимая медпомощь, указали благотворители.

Более 70 руководителей и сотрудников российских благотворительных организаций призвали власти страны организовать экстренную независимую медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, около трех недель держащему голодовку в исправительной колонии во Владимирской области. Законодательство РФ позволяет пригласить к заключенному врачей-специалистов при невозможности оказать медпомощь в учреждениях уголовно-исполнительной системы, однако соответствующее постановление российского правительства систематически не исполняется, указали составители открытого письма, обнародованного во вторник, 20 апреля. Они призвали Росздравнадзор провести внеплановую проверку медико-санитарной части в пенитенциарном учреждении во Владимирской области, где находится политик.

Генеральная прокуратура РФ в результате проверки медицинских организаций Федеральной системы исполнения наказаний в 2019 году обнаружила массовое нарушение порядка и стандартов оказания медицинской помощи, подчеркнули благотворители. Они указали на необходимость как можно скорее довести до результата переговоры ФСИН и министерства здравоохранения о передаче медслужбы ФСИН в ведение Минздрава. Благополучие и безопасность общества возможны только в государстве, приверженном принципам гуманизма и верховенства права, отмечается в письме.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в исправительной колонии во Владимирской области.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты оппозиционера неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья. ФСИН 19 апреля сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании отравления его в России "Новичком". Сторонники оппозиционера объявили о досрочном проведении большого митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, указав на неотложность мер.

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