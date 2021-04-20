Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит?

Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь.

Переброска войск проходит на фоне напряженности на границе России с Украиной, куда за последние недели также были стянуты непривычно большие силы. Ситуация вызвала беспокойство со стороны стран Запада - в частности, прекратить наращивать силы на границе Россию призвали США, Евросоюз и НАТО.

Большинство последних перемещений кораблей и военнослужащих официально подтверждает российское министерство обороны. В ведомстве отмечают, что переброска проводится в рамках плановых учений.

Во вторник утром стало известно, что Россия ввела ограничения на полеты в отдельных районах Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля, объяснив это опасностью для самолетов. Такие меры регулярно принимаются в ходе учений, чтобы военные по ошибке не сбили гражданский самолет.

Эксперты называют нынешние учения крупнейшими на территории аннексированного Крыма за всю постсоветскую историю. Они сходятся во мнении, что собранная в Крыму группировка войск вряд ли будет использована против Украины, но не исключают, что своими действиями Москва хочет послать Киеву политический сигнал.

Крымский полуостров был аннексирован Россией весной 2014 года. После этого западные страны ввели санкции против России, Украина заявляет о намерении добиваться возвращения полуострова.

Российские самолеты учатся атаковать корабли на низкой высоте

В понедельник пресс-служба Южного военного округа России сообщила, что в Крыму проводятся авиационные учения, в которых задействованы 50 самолетов авиации военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. В них участвуют истребители, бомбардировщики и штурмовики.

В сообщении уточняется, что самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям, полеты в сложных метеоусловиях и на предельно низкой высоте над водой.

Летчики также будут учиться сопровождать корабельные ударные группы и действовать в составе "разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря", говорится в сообщении.

Кроме того, российские летчики-штурмовики уже отработали оперативную переброску самолетов на аэродромы в Крыму и, наоборот, за его пределами.

Все это делается в рамках учений всех войсковых соединений округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые, как говорится в сообщении пресс-службы ЮВО, были запланированы на 2021 год.

При этом занятия и тренировки проводятся "с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности".

На Черное море перебрасываются дополнительные корабли

Различные армейские формирования на российской территории у границ с Украиной, а также в Крыму по сообщениям различных наблюдателей накапливаются уже несколько недель.

При этом корабли российского Военно-морского флота проявляли на Черном море особенную активность - в течение прошлой недели на нем собралась крупная корабельная группировка.

В частности, в состав Черноморского флота были переведены корабли с других флотов. Среди них много средств для высадки морского десанта.

17 апреля в Черное море через Керченский пролив вошел отряд кораблей Каспийской флотилии. Он перешел в подчинение командованию Черноморского флота.

Корабли преодолели 100 километров по рекам и Волго-Донскому каналу. В составе отряда - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

18 апреля в акваторию Черного моря через Босфор вошли два больших десантных корабля (БДК) - "Калининград" и "Королев". Они входят в состав Балтийского флота. До этого в тот же день в Черное море вошли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога".

В среду, 14 апреля, из пунктов базирования Черноморского флота в море вышел крупный отряд кораблей, в составе которого также были БДК, сообщает пресс-служба ЮВО, не уточняя, сколько и какие десантные корабли действовали в составе группировки.

Кроме них в ее составе были фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец". Пресс-служба ЮВО сообщила, что они провели учения по преодолению минного заграждения.

На востоке Крыма появился военный лагерь

Как сообщило на прошлой неделе немецкое издание Spiegel, на востоке Крымского полуострова возник большой армейский лагерь. При этом издание ссылкается на спутниковые снимки, доступные изданию. Согласно этим данным, лагерь находится примерно в 30 километрах от населенного пункта Марфовка на востоке полуострова.

16 апреля пресс-служба ЮВО сообщила, что части 58-й армии провели в Крыму учения. При этом в сообщении говорилось, что части 58-й армии проводят учения во взаимодействии с силами 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии, причем в сообщении говорилось, что эти учения - плановые, и на них проверяются итоги зимнего периода обучения войск Южного военного округа.

Переброска двух армий

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. Однако сообщения о том, что Россия стягивает войска к границам, стали появляться в социальных сетях еще в конце марта.

30 марта издание New York Times опубликовало статью о резком обострении конфликта на востоке Украины и "вдоль де-факто границы между двумя странами на перешейке Крымского полуострова".

8 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска "концентрируются в полевом лагере на полигоне к югу от Воронежа, куда свозят технику как минимум с двух железнодорожных станций".

CIT утверждает, что использует для своих расследований только открытые источники - часто это записи с мобильных телефонов и видеорегистраторов, которые их авторы сами выкладывают в сеть.

Как утверждают авторы расследования, значительная часть техники, отслеженной таким образом в Воронежской области, относится к Центральному военному округу, и до этого места она преодолела сотни и тысячи километров.

13 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "Вооруженные силы России за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ". Правда, министр пообещал, что эти учения завершатся в течение двух недель.

Учения или подготовка к вторжению?

Как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, учения, которые проводятся на Черном море - крупнейшие за всю постсоветскую историю.

На Западе отнеслись к этим перемещения российских войск крайне серьезно. Впрочем, реакции американских и британских военных на действия российского Черноморского флота сильно отличались.

На прошлой неделе стало известно, что США отказались от планов направлять два своих эсминца в Черное море, чтобы не обострять напряженность между Россией и Украиной. Об этом писало издание Politico со ссылкой на свои источники. Этот заход был плановым, он не был реакцией на какие-то действия российского флота.

В воскресенье стало известно, что Британия, наоборот, отправит в мае в Черное море фрегат и эсминец ПВО из состава авианосной ударной группировки во главе с "Куин Элизабет" для демонстрации солидарности с Украиной и в знак ее поддержки.

Между тем военный обозреватель Александр Гольц считает, что относиться к действиям России как к подготовке вторжения на Украину не стоит.

Он убежден, что хотя на Черное море были стянуты десантные средства с нескольких российских флотов, включая Каспийскую флотилию, даже этих средств не хватит на то, чтобы совершить высадку десанта, способного захватить или удержать плацдарм на украинском побережье.

В сумме, по мнению, эксперта, все десантные средства способны обеспечить высадку одного, максимум, двух усиленных батальонов морской пехоты, которые не способны обеспечить наступательную операцию.

По его словам, активность кораблей на Черном море, в первую очередь, преследует официально заявленную цель - обучение войск.

Однако во второую очередь, считает эксперт, она может преследовать уже политические цели.

"Если в стране есть морская пехота, она должна тренироваться и куда-то высаживаться. В данном случае, благодаря политической ситуации, леучше всего ей продемонстрировать способность высадиться в Крыму, демонстрируя готовность высадиться в соседних черноморских государствах в случае войны", - отмечает Гольц. Однако дальше демонстрации дело не пойдет, считает он.

Русская служба Би-би-си направила в минобороны просьбу уточнить, почему учения проводятся именно сейчас, и ожидает ответа.

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