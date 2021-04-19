МИД Чехии: страна больше не интересуется "Спутником V"

В Чехии на повестке дня более не стоит вопрос использования вакцины российского производства «Спутник V». Единственно возможный вариант — применение препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом 19 апреля сообщает газета Lidovky.cz со ссылкой на главу МВД и врио министра иностранных дел Чехии Яна Гамачека.

Ранее Прага заявляла о готовности закупить партию российского препарата. Для этого 19 апреля планировался визит вице-премьера Гамачека. Ситуация кардинально изменилась на фоне решения главы чешского кабмина Андрея Бабиша от 17 апреля выслать 18 российских дипломатов.

Экс-министр здравоохранения и действующий советник президента Роман Примула также подтвердил CNN Prima News, что использование «Спутника V» в Чешской Республике в настоящее время не обсуждается.

19 апреля пражские власти призвали правительство Чехии начать переговоры с Россией по вопросу возвращения ее посольством части парка Стромовка, занятой дипмиссией. Город хочет восстановить на этих территориях общедоступные зеленые насаждения. Чешско-российские двусторонние отношения достигли критической точки из-за дела Врбетице.

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