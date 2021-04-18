Россия и Беларусь заявили о предотвращении переворота и покушения на Лукашенко. Их якобы планировали на 9 мая

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси заявили о предотвращении военного переворота в Беларуси и покушения Александра Лукашенко. Сам он заявил, что заговорщики планировали убить и его сыновей.

В Москве в связи с этим задержали двух беларусских оппозиционеров: политолога Александра Федуту и адвоката Юрася Зенковича (в сообщениях ФСБ он фигурирует как Юрий). Спецоперацию провели после обращения Лукашенко к Владимиру Путину.

О совместной операции российской ФСБ и белорусского КГБ в субботу, 17 апреля, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Параллельно Александр Лукашенко объявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, а в стране планировался военный переворот.

По подозрению в подготовке бунта силовики задержали в России двух граждан Беларуси - политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, у которого также есть гражданство США.

Лукашенко сообщил, что задержания состоялись после того, как он попросил о помощи российского президента Владимира Путина.

Переворот якобы планировался на 9 мая, когда Беларусь и Россия отмечают День победы, заявили в ФСБ.

Мятежники якобы собирались устранить руководство страны и захватить телецентры. Лукашенко винит американцев

Лукашенко о предотвращении переворота заявил журналистам во время субботника. Кадры оттуда первым публиковал телеграм-канал "Пул первого". Сначала там появились видеозаписи того, как Лукашенко сажает дерево, а потом - запись его слов о перевороте.

В частности, он заявил, что заговорщики якобы хотели похитить его сыновей. "В планах захват ребенка одного, второго, как получится. "Посадим в погреб". Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали", - сказал Лукашенко.

По его словам, власти страны "обнаружили работу явно иностранных спецслужб" - "скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР". "Не знаю, кто там из американцев работал, - добавил Лукашенко. - Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей".

В заявлении ФСБ Федута и Зенкович названы "идеологами белорусской радикальной оппозиции". Ведомство утверждает, что они собирались совершить в Беларуси военный переворот "по отработанному сценарию цветных революций" с привлечением "местных и украинских националистов" и "физическое устранение президента Лукашенко".

ФСБ считает, что для подготовки переворота Федута и Зенкович решили организовать конспиративную встречу с "оппозиционно настроенными" белорусскими генералами в Москве и что перед ней Зенкович якобы провел "консультации" в США и Польше.

На самой встрече, которая, по версии ФСБ, состоялась в "отдельном кабинете" одного из московских ресторанов, Федута и Зенкович якобы рассказали генералам о планах "физического устранения практически всей верхушки руководства республики".

"Они подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, - утверждают в ФСБ. - Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур".

По информации силовиков, по плану "активную фазу" переворота должны были начать "партизаны", находящиеся на неких "скрытых базах". В чем должна была заключаться роль упомянутых в релизе "украинских националистов", в ФСБ не уточнили.

После захвата власти заговорщики собирались упразднить пост президента и возложить руководство страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - утверждают в ФСБ.

По утверждению силовиков, провести военный переворот планировалось 9 мая, когда в Минске должен пройти парад в честь Дня Победы.

Предполагаемых заговорщиков задержали российские силовики после "документирования встречи". Потом Федуту и Зеньковича передали беларусской стороне.

Видеозапись задержания, а также предполагаемой встречи мятежников, показали в эфире беларусского канала "ОНТ". В сюжете утверждается, что план переворота носил кодовое название "Тишина".

На кадрах видны сидящие в кафе участники разговора - один из них говорит, что "задача номер один у нас, получается, устранить самого главного". "Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы в первый час", - замечает человек, похожий на Федуту.

В Беларуси на задержанных завели дело по статье "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти" (статья 275 УК Беларуси)

Наказание по первой части статьи, которая предполагает, что речь идет только о заговоре для захвата власти, предполагает от 8 до 12 лет лишения свободы. Смертная по статье казнь грозит только за непосредственную попытку переворота, который привел к гибели людей.

За помощью в поимке заговорщиков Лукашенко обращался к Путину. Он готовит особый президентский декрет

По версии Александра Лукашенко, заговорщиков задержали в России, потому что те поостереглись ехать непосредственно в Минск после возвращения из США.

"Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", - объяснил он.

Лукашенко рассказал, что, узнав о якобы готовящемся перевороте, он обратился к Владимиру Путину.

"Я попросил президента России, и [председатель КГБ Беларуси Иван] Тертель - своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли", - заявил он.

Президент Беларуси уточнил, что в Россию также выехала белорусская "группа захвата" в составе 11-12 человек.

Лукашенко поблагодарил Путина, который якобы поднял вопрос о подготовке переворота во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом - во время этого звонка американский лидер предложил президенту России встретиться.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - сказал Лукашенко. - Когда Путин разговаривал с Байденом он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

Сам президент Беларуси считает, что в стране хотели организовать "сначала мятеж", а после этого - "ползучий переворот". Лукашенко предположил, что главная цель бунтовщиков - "снести" его.

"Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача", - сказал Лукашенко. Он пообещал в ближайшее время озвучить "одно из принципиальных решений за четверть века президентства".

Лукашенко не уточнил, в чем суть решения, но дал понять, что оно позволит сохранить существующий политический строй, даже если его самого не будет. Юридически оформить это решение он пообещал в ближайшее время - скорее всего, в виде президентского декрета.

"Не дай Бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог, не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", - резюмировал Лукашенко.

Чем известны Федута и Зенкович

Федута - известный в Беларуси политолог, бывший пресс-секретарь Александра Лукашенко и автор его политической биографии. Он работал в предвыборном штабе Лукашенко на выборах 1994 года и после победы на них возглавлял управление информации администрации президента республики. В 1995 году уволился и позже перешел в оппозицию.

На выборах президента в 2010 году Федута работал на оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева. Позже его арестовали сотрудники КГБ и осудили на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске. Amnesty International тогда назвала Федуту тогда узником совести.

В интервью "Фонтанке" в прошлом году Федута называл "клиническим фактом" тезис о том, что Лукашенко не пользуется поддержкой большинства народа. По его мнению, на месте действующего президента с его рейтингами мог быть хоть "пингвин с паспортом".

Федута также известен литературоведческими работами, серией материалов о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича.

Другой задержанный в Москве - адвокат Юрась Зенкович - с 2007 года проживает в США, имеет американское гражданство помимо белорусского. До эмиграции был одним из региональных лидеров оппозиционной правоцентристской партии "Белорусский народный фронт" (БНФ). Эта сила выступает за независимость Белоруссии, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры.

Зенкович поддерживал оппозицию во время протестов прошлого года, в августе его арестовали на 10 суток - тогда он объявлял голодовку. Он критиковал не только Лукашенко, но и противостоящую ему Светлану Тихановскую - за готовность вести переговоры с властью.

Глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что к "группе террористической направленности" также якобы причастен глава БНФ Григорий Костусев. Он с 1990-х состоит в БНФ, на президентских выборах 2010 года собрал 110 тысяч подписей и стал одним из кандидатов. В 2017-м возглавил партию.

Его упомянул и Лукашенко: силовики обратили внимание на Костусева, когда стали "шире смотреть", отметил белорусский лидер. "Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других", - уточнил Лукашенко..

О задержании Костусева стало известно 13 апреля. До этого глава КГБ Тертель упоминал политика в связи с протестами, которые прошли в Беларуси в конце марта, в День воли.

В КГБ акции расценили как "попытки дестабилизации ситуации в стране", сценарий которых разбрасывался за рубежом. "Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица", - говорит Тертель, упомянув в том числе руководителя БНФ.

Кроме того, белорусские силовики перехватили Zoom-конференцию, в которой помимо этих трех человек было еще несколько участников.

Из него следует, что в предполагаемом "заговоре" мог участвовать психиатр Дмитрий Щигельский. В интервью СМИ он заявлял, что у Лукашенко якобы "паранойяльная психопатия". Такой диагноз он поставил Лукашенко еще в 2001 году, после чего уехал из Беларуси в США.

Еще один участник онлайн-встречи - политолог Александр Перепечко. Он живет в Сиэтле, известен как участник международных научно-аналитических программ в Беларуси, России, США и Франции.

Экс-боец витебского ОМОНа Павел Кулаженко с 2011 года проживает в Нью-Йорке и работает тренером.

Последний участник - также выходец из силовых органов. Это белорусский оппозиционный активист Игорь Макар, с 1998 по 2003 год служивший в антитеррористическом спецподразделении "Алмаз". Макар известен тем, что передавал СМИ пленки, на которых якобы сотрудники КГБ обсуждали убийство белорусских политических эмигрантов в Европе.

С 2006 года после президентских выборов в Беларуси, на которых он поддерживал оппозиционного кандидата, Макар живет в Литве в статусе политического беженца. Белорусский КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!