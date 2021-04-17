Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

Обязательным условием для начала переговоров белорусской оппозиции с режимом правителя страны Александра Лукашенко будет освобождение всех политзаключенных. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в видео, которое лидер белорусской оппозиции разместила в субботу, 17 апреля, в своем Telegram-канале.

По мнению Вячорки, "Лукашенко будет торговаться политзаключенными в любом случае", но в этот раз "все будет по-другому". "Никакой торговли политзаключенными. Если выпускать - то выпускать всех", - подчеркнул представитель команды Светланы Тихановской.

Другими требованиями, которыми белорусская оппозиция не может поступиться на переговорах, по словам Вячорки, будут прекращение насилие и проведение новых президентских выборов в 2021 году.

Кто поддержал идею переговоров оппозиции с режимом Лукашенко

По словам Франака Вячорки, идею переговоров белорусской оппозиции с представителями режима Александра Лукашенко при международном посредничестве поддержали многие европейские страны. "Первыми выступили представительства стран Евросоюза в ОБСЕ, поддержало руководство ОБСЕ, министр (иностранных дел. - Ред.) Швеции Анн Линде. Министр иностранных дел Финляндии позвонил в Минск министру иностранных дел (Беларуси Владимиру. - Ред.) Макею, Швейцария также готова помочь в организации переговоров. Соединенные Штаты, Канада публично высказывались в поддержку этой идеи", - отметил советник Светланы Тихановской.

Кроме того, он указал, что канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон звонили президенту России Владимиру Путину "и спрашивали его, что он думает об этой идее".

Что касается возможной площадки для переговоров, то, по словам Вячорки, ею может быть только ОБСЕ, членом которой является Беларусь.

Будет ли Лукашенко участвовать в переговорах с оппозицией?

Вячорка указал, что представители режима Лукашенко до сих пор не дали ответа на предложение оппозиции о переговорах. "Ответа не дают. Как раз-таки ни однозначного, ни многозначного ответа нет. Лукашенко сидит в бункере. Все его люди спрятались", - заявил советник Тихановской, добавив, что оппозиция тем не менее контактирует с белорусскими чиновниками разного уровня и бизнесменами и видит, что они тоже хотят решения кризиса.

По словам Вячорки, даже "люди, которые внутри системы", обращаются к команде Тихановской и спрашивают, как помочь.

По данным Светланы Тихановской, более 770 тысяч человек проголосовали на платформе "Голос" за проведение переговоров оппозиции с режимом Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

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