Похороны принца Филиппа прошли в Лондоне

Церемония прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II из-за пандемии коронавируса состоялась в узком семейном кругу.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп в субботу, 17 апреля, был похоронен в часовне Святого Георгия, являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре.

На фоне пандемии коронавируса похороны принца Филиппа проходили в узком кругу, причем число гостей не превышало 30 человек. При этом королевская семья отказалась от публичной церемонии прощания, а британцев попросили не приезжать на похороны и не собираться толпами возле Виндзорского замка, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что не будет лично присутствовать на похоронах, чтобы их могли посетить самые близкие люди.

В числе приглашенных были и трое родственников принца Филиппа из Германии: титулярный князь Филипп цу Гогенлоэ-Лангенбург (Philipp Gottfried Alexander Prinz zu Hohenlohe-Langenburg), титулярный принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (Heinrich Donatus Philipp Umberto Landgraf von Hessen zu Rumpenheim) и наследный принц Бернхард Баденский (Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz von Baden).

В день похорон принца Филиппа жители Великобритании почтили его память общенациональной минутой молчания.

Первое появление королевы Елизаветы II на публике после смерти супруга

Отмечается, что на похоронах принца Филиппа королева Елизавета II впервые появилась на публике после кончины своего супруга.

Траурную процессию, во время которой гроб с телом принца Филиппа был доставлен на катафалке на отпевание в часовню Святого Георгия, возглавили старшие из четырех детей королевской четы - принц Чарльз и принцесса Анна. Внуки покойного также присутствовали на церемонии прощания, среди них и принц Гарри, однако его супруга Меган Маркл, по сообщениям СМИ, наблюдала за ней из США.

Во время отпевания принца Филиппа архиепископ Кентерберийский отметил, что покойный вел "жизнь служения", и произнес молитву за герцога, подчеркнув "его непоколебимую веру и верность, его высокое чувство долга и порядочность, его жизнь служения нации и Содружеству, а также отвагу и вдохновение его руководства".

Где будет похоронена королева Елизавета II

После церемонии отпевания гроб с телом принца Филиппа был помещен в усыпальницу королевской семьи. Ей уже 200 лет, в ней похоронены 24 члена королевской семьи, включая королей Георга III, Георга IV и последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. Ожидается, что после кончины королевы Великобритании Елизаветы II гроб с телом принца Филиппа перенесут из этой усыпальницы в подземный склеп часовни короля Георга VI. Там похоронены родители Елизаветы II и ее сестра принцесса Маргарет. В этом склепе принц Филипп и его супруга будут покоиться под общей могильной плитой.

Из-за пандемии COVID-19 похороны прошли с соблюдением всех карантинных ограничений. Все участники церемонии носили черные защитные маски и соблюдали социальную дистанцию.

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