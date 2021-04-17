Глава МВД Чехии отказался от поездки в Москву для переговоров о "Спутнике V"

Ян Гамачек намеревался обсудить в России возможные поставки в Чехию антикоронавирусной вакцины "Спутник V". За это его критиковала и оппозиция, и партнеры по коалиции.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался от спорного визита в Москву, где он намеревался обсудить возможности поставок в его страну российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V". Это вызвано настоятельной необходимостью его присутствия на заседании правительства в Праге, сообщил социал-демократический политик в своем микроблоге в Twitter в субботу, 17 апреля.

Планы министра резко критиковали и оппозиция, и партнеры социал-демократов по правящей коалиции - партия АНО. Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш даже пригрозил лишить Гамачека права пользования правительственным самолетом. По словам Бабиша, вакцины не входят в сферу компетенции Гамачека, который временно исполняет обязанности и министра иностранных дел. Сначала нужно дождаться, чтобы "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, указал он.

Правительство меньшинства Чехии менее чем за полгода до парламентских выборов находится под давлением из-за кампании вакцинации. По данным новостного портала Seznamzpravy.cz, правительство еще не исчерпало чешской квоты общеевропейского заказа западных антикоронавирусных вакцин: вместо 6,9 млн доз AstraZeneca заказано лишь 3 млн, а вместо 4,8 млн доз Johnson & Johnson - лишь 2 млн. Примерно так же обстоит дело и с другими вакцинами.

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