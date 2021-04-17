Ангеле Меркель сделали прививку вакциной от AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 16 апреля привилась первой дозой вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 16 апреля привилась первой дозой вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился. Прививка - это ключ к преодолению пандемию", - передал он слова Меркель. Зайберт также приложил к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.

В отличие от других мировых политических лидеров, канцлер ФРГ не стала создавать большой шумихи из своей вакцинации.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил прививку от ковида в начале апреля в военном госпитале Берлина. Его, как и Меркель, также вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Препаратом от AstraZeneca в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет. Для остальных групп населения применение этой вакцины станет возможно только после окончания исследований касательно влияния препарата на появление тромбов.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря, за это время первичную дозу препарата получили около 18% населения - примерно 15 млн человек.

Ранее на этой неделе вакцинацию прошла и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выбравшая препарат от BioNTech/Pfizer.

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