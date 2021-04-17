В Петербурге задержан украинский консул по подозрению в шпионаже

Александр Сосонюк был задержан в Петербурге при получении секретной информации, сообщили в ФСБ. В Госдуме полагают, что украинский дипломат будет выслан из России.

В Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже задержан генеральный консул Украины в этом городе Александр Сосонюк. Он был схвачен при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов, сообщили в ФСБ России в субботу, 17 апреля. Согласно спецслужбе, украинский дипломат был задержан с поличным накануне.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в ФСБ. В Госдуме РФ полагают, что Сосонюк, по всей видимости, будет выслан из РФ.

Реакция Украины

Представитель МИД Украины Олег Николенко завил, что его страна скоро определится с ответными мерами на задержание Сосонюка. "Российские правоохранители задержали сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", - сказал он.

Задержание украинского дипломата произошло на фоне резкого обострения отношений между Россией и Украиной. Киев обвинил Россию в переброске десятков тысяч военнослужащих к границе с Донбассом и в Крым. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Москву в подготовке к войне с его страной. Он заявил, что Киев будет еще решительнее добиваться членства в НАТО. Единственной альтернативой этому он назвал восстановление ядерного арсенала Украины.

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