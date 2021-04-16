Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

В разгар пандемии COVID-19 в Украине процветает онлайн-торговля поддельными тестами на коронавирус. Deutsche Welle рассказал, как их покупают и что грозит продавцам и их клиентам.

Онлайн-торговля поддельными медицинскими документами в Украине не является чем-то новым. На запросы вроде “купить медицинскую справку” поисковик выдает множество сайтов, предлагающих фальшивые сертификаты на все случаи жизни — от заключения психиатра и освобождения от физкультуры до справок о беременности. С начала пандемии в ассортименте мошенников появились и фейковые тесты на коронавирус.

“Вам негативный или позитивный?”

Свои услуги мошенники рекламируют как нечто вполне нормальное — даже публикуют отзывы благодарных клиентов. Чтобы выяснить, как выглядят поддельные справки о тестировании на коронавирус, заполняем форму обратной связи на одном из таких сайтов — на вымышленное имя. Уже через минуту нам перезванивают.

“Я звоню по поводу вашей заявочки, которую вы оставили у нас сайте — результаты тестирования ПЦР на COVID-19, — вежливо представляется продавец подделок. — Вам негативный или позитивный результат?”. Справки с позитивным результатом покупают, очевидно, чтобы получить освобождение от работы на время “болезни”. Мы выбираем отрицательный тест — он необходим, среди прочего, для выезда за границу.

“Будет указан номер исследования, исследуемый материал,“не обнаружено РНК к вирусу” и “Not detected, negativ” на английском”, — объясняет продавец и предлагает выбрать дату “тестирования”. Уточняем, не возникало ли проблем с признанием подделок. “Серьезные фирмы подавали, — уверяет мужчина. — Позитивный результат, негативный — без разницы”.

Пациент в списках не значится

Поддельный результат теста на коронавирус доставляют на следующий день популярным в Украине сервисом доставки “Новая почта”. Рассчитываемся уже в отделении — по факту получения. За фальшивый результат на бланке одной из киевских лабораторий платим почти 600 гривен (это около 20 евро). Настоящие тесты ПЦР дороже — цены на них начинаются примерно от 800 гривен.

Время тестирования, указанное в поддельной справке, — 10:55. Получили мы ее в 10:20 — такая себе машина времени. Звоним в лабораторию, которая якобы проводила анализ. Там заверяют, что данных о выдаче документа и тестировании лица с таким именем в базе данных медицинского центра нет, и просят прислать скан сертификата. Отправляем фотографию в мессенджере. Ответ лаконичен: “Данный результат является фейковым”.

Подделки бьют по имиджу Украины

По словам коммерческого директора украинской лаборатории “Синэво” Николая Скавронского, поддельный сертификат о результате ПЦР-теста, который мы приобрели в интернете, практически не отличается от настоящего. “Внутри страны, я думаю, он будет абсолютно спокойно приниматься всеми. В некоторых странах, где не так жестко относятся к контролю, он тоже вполне может пройти. Но если мы говорим, например, о путешествии в Египет, где есть требование QR-кода, то он, естественно, не пройдет, потому что на нем отсутствует QR-код”, — объясняет Скавронский.

По его оценкам, в Украине ежедневно фальсифицируют от нескольких сотен до тысячи справок о тестировании на коронавирус. С подделками сталкивалась и лаборатория, которую он представляет. При этом, говорит Николай Скавронский, мошенники дискредитируют не только медицинские учреждения, чьи бланки они подделывают, но и страну в целом — ведь покупают фейковые справки часто именно для загранпоездок.

“Другие страны могут просто отказаться признавать результаты украинских лабораторий, и это будет означать дополнительные расходы для путешествующих украинцев, — предупреждает эксперт. — Они будут вынуждены пересдавать тесты за рубежом — поверьте, это намного дороже”. По его прогнозам, когда будут введены паспорта вакцинации, мошенники могут начать подделывать и справки о прививках.

Уголовная ответственность грозит не только продавцам фейковых тестов



В полиции заверили, что активно борются с фальшивками. По данным пресс-офицера Национальной полиции Украины Марьяны Ревы, на конец марта было зарегистрировано 23 уголовных дела по фактам подделки ковид-справок. “Для подделывателей предусмотрена ответственность от штрафа до 17 000 гривен (около 500 евро) до пяти лет лишения свободы, — отмечает она. — Для человека, который использует поддельную справку, также предусмотрена уголовная ответственность — ему грозит наказание от штрафа в 850 гривен (около 25 евро — Ред.) до двух лет ограничения свободы”.

Фальшивки продают не только в Сети. По словам Марьяны Ревы, недавно правоохранители разоблачили турагентство, включившее в пакет услуг отрицательный результат теста на коронавирус. Впрочем, именно с онлайн-торговлей поддельными справками бороться труднее всего. “Когда блокируется один сайт или Telegram-канал, то на его месте сразу могут возникнуть два-три новых”, — признает Рева.

Тем временем представители лаборатории говорят, что обезопасить справки о тестировании на коронавирус от фальсификации могут QR-коды, которые при сканировании ведут в личный онлайн-кабинет с подтверждением анализа. Такую технологию по собственной инициативе уже используют многие медицинские учреждения в Украине. А комплексно решить проблему позволило бы создание единой базы данных, куда бы все лаборатории передавали результаты тестов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!