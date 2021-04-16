Украина снова потребовала членства в ЕС и НАТО

"Мы не можем бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявил президент Владимир Зеленский. "Если Россия перейдет черту, она пострадает", - предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина на фоне стягивания российских войск к ее границам вновь призвала предоставить ей членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. "Мы не можем бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro накануне встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 16 апреля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главами МИДов стран Балтии заявил, что Москва "открыто угрожает Киеву войной и разрушением украинского государства". "Красная линия для Украины - наша государственная граница. Если Россия перейдет эту черту, она пострадает", - добавил Кулеба.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил солидарность Запада с Киевом. "Украина никогда не останется одна", - заверил Ландсбергис.

Меркель и Байден призывают Путина отвести войска

Сообщения о переброске войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность ситуацией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Джо Байден 14 апреля призвали Россию отвести войска от украинской границы, поскольку, как подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), лишь так можно достичь "деэскалации ситуации".

Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением военных учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

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