НАТО будет добиваться от России деэскалации на границе с Украиной

Страны Североатлантического альянса глубоко обеспокоены перемещением войск РФ к границе с Украиной, заявил госсекретарь США Блинкен. Пентагон заверил Киев в поддержке.

Страны НАТО глубоко обеспокоены стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию аннексированного Крыма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании министров иностранных дел и обороны государств Североатлантического альянса в среду, 14 апреля. Все 30 стран-участниц организации намерены добиваться от Москвы деэскалации созданного ею напряжения на украинской границе, подчеркнул глава Госдепартамента. По словам Блинкена, в такой численности российские силы в регионе не были представлены с 2014 года.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию уважать территориальную целостность Украины. Вашингтон намерен поддерживать Киев в его потребностях в самообороне, заверил Остин.

Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России



Сообщения о перемещении войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

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