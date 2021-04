COREPER согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Twitter 14 апреля.

"Этот шаг "демонстрирует решимость содействовать свободе передвижения путем введения общего инструмента", — отметил Рейндерс.

I welcome the adoption of the @EUCouncil’s mandate to start negotiations with @Europarl_EN, to adopt the Digital Green Certificate before the summer.