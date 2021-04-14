Елизавета II провела первую официальную церемонию после смерти принца Филиппа

Королева Британии Елизавета II приняла участие в первом публичном мероприятии после смерти ее мужа герцога Эдинбургского. В Виндзорском дворце прошла церемония официального сложения полномочий лорда-камергера.

Лорд-камергер или лорд Чемберлен — высшая придворная должность. Он отвечает за хозяйственную деятельность королевского двора.

Лорд-камергер Эрл Пил занимал эту должность с 2006 года и объявил о своем уходе в прошлом году. Его преемник, Эндрю Паркер, барон Паркер Минсмерский, возглавлявший в прошлом службу британской контрразведки МИ-5, приступил к своим новым обязанностям незадолго до смерти принца Филиппа.

Накануне в ходе частной церемонии королева приняла у бывшего лорда Чемберлена камергерский жезл и другие знаки отличия, традиционные для этой придворной должности, включая церемониальный ключ от Вестминстерского дворца.

Королевская семья держит двухнедельный траур по умершему в прошлую пятницу супругу королевы принцу Филиппу, но, как сообщили в Букингемском дворце, члены семьи будут продолжать выполнять свои королевские обязанности по необходимости.

В обязанности лорда-камергера входит организация абсолютно всех королевских церемоний. Эрл Пил успел принять участие также в подготовке похорон принца Филиппа, которые пройдут в субботу в Виндзоре.

Стоическая королева



В дворцовом циркуляре отмечено, что о церемонии, посвященной сложению полномочий лорда-камергера, стало известно еще в прошлую субботу, то есть на следующий день после смерти принца Филиппа. Королева и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили это в ходе телефонного разговора.

На следующий день после этого средний сын Елизаветы II принц Эндрю назвал ее человеком стоического характера.

В соответствии с ограничениями, продиктованными пандемией, а также с пожеланиями самого герцога Эдинбургского, в церемонии его похорон примут участие только члены его семьи — максимум 30 человек.

Из Виндзорского замка в Часовню Святого Георгия гроб с его телом провезут на Лендровере, который он сам в 2016 году помог модифицировать. Члены королевской семьи пройдут за автомобилем по улицам Виндзора. Королева прибудет в часовню отдельно.

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