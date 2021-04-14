Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Он также посоветовал участникам заседания «последовать его примеру».

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса.

Путин не говорил, что какой именно вакциной привился. По словам Пескова, президенту нравится вакцинироваться на камеры, и он никогда не был сторонником этого подхода. «Вам придется верить на слово», — говорил Песков.

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