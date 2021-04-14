МИД Латвии выразил протест посольству России из-за вечеринки дипломата, показывавшего неприличные жесты

Реагируя на публично прозвучавшую информацию о произошедшем 27 марта нарушении мер по ограничению распространения Covid-19, 13 апреля Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел очень серьезно восприняло произошедшее и считает такие действия неприемлемыми. "Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", — указало Министерство иностранных дел.

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Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания.

Как сообщалось, в конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

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