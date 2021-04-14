Путин считает, что Россия справилась с Covid-19 лучше ЕС и США. Это правда?

Издание New York Times сравнило смертность от коронавируса в России, США и еще нескольких европейских странах. Оказалось, что в России в апреле-декабре избыточная смертность была выше, чем в США и 14 европейских странах.

Российские чиновники неоднократно заявляли, что Россия справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше других стран.

"Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", — говорил в середине февраля президент России Владимир Путин.

New York Times сравнила данные по смертности в России, США и 14 европейских странах. Как правило, для таких сравнений рассчитывается избыточная смертность, которая показывает, насколько выросла смертность от всех причин по сравнению с нормой за определенный период. Такой подход позволяет определить, как пандемия в целом повлияла на систему здравоохранения и смертность.

Определить, какой может быть норма, с которой будут сравнивать статистику за год пандемии, можно двумя основными способами. Первый способ — это рассчитать среднюю смертность за несколько лет, чтобы было понятно, какой была бы смертность при обычных условиях. Также используется метод линейной экстраполяции: на основе исторических данных и трендов делается вывод о том, каким могло бы быть значение в определенном периоде.

Какой из этих методов использовали в New York Times, не уточняется. По подсчетам журналистов, смертность в России в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше нормы, тогда как, например, в США — на 17% выше нормы. При подсчетах использовались официальные данные властей, уточняется в статье.

Прокомментировать публикацию New York Times Би-би-си попросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сказал, что не знает, на основе каких критериев издание пришло к таким выводам, поэтому от комментариев отказывается.

Как считать



Для сравнения избыточной смертности можно взять больше стран. Тогда получается, что Россия находится на 15-м месте, показывают подсчеты специалиста по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрия Кобака.

В этих подсчетах используется база World Mortality Dataset, в которой собраны данные по 89 странам. Она обновляется по мере поступления данных, поэтому позиция каждой страны может измениться в любой день, если поступят новые данные.

Кобак в своих подсчетах использует данные 2015-2019 годов и метод линейной экстраполяции. В этих подсчетах смертность в России за период с апреля 2020 года по февраль 2021 года оказалась на 25% выше нормы.

Из крупных стран более высокая, чем в России, избыточная смертность оказалась у Бразилии (28,5%) и Мексики (52%). Лидером антирейтинга стала Перу (114%). Избыточная смертность в США составила 19,6% от нормы, в Британии — 19,2%, в Испании — 20,6%, в Италии — 17,1%.

Также для сравнения можно использовать смертность в пересчете на 100 тысяч населения. Здесь Россия находится на четвертом месте с показателем в 302 смерти на 100 тысяч человек. Лидер антирейтинга — снова Перу.

В Испании смертность составила 189 человек на 100 тысяч, в Италии — 185 человек, в Британии — 179 человек, в США — 178 человек.

Сколько людей умерло в России?



По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на 12 апреля от коронавируса умерли 103,2 тысячи человек. В самом начале пандемии сообщалось, что в этих подсчетах, возможно, учитываются только смерти, причиной которых стал непосредственно Covid-19.

Росстат же в своих подсчетах разделяет четыре категории:

Коронавирус стал основной причиной смерти (вирус идентифицирован).

Коронавирус, возможно, стал основной причиной смерти (но вирус не идентифицирован).

Коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Коронавирус не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

С апреля 2020 года по февраль 2021 года в России умерли более 224 тысяч человек с установленным диагнозом Covid-19, показывают подсчеты Росстата.

Избыточная смертность в абсолютном выражении за этот же период составляет 443,7 тысячи человек, указывается в подсчетах Дмитрия Кобака. Больше только у США — 581 тысяч человек.

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