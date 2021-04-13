Навальный подаст в суд на колонию из-за отказа дать ему привезенный Коран

Руководство колонии отказывается выдать Алексею Навальному привезенные с собой и заказанные книги, указывая на необходимость проверки на экстремизм, которая займет три месяца.

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-2 в Покрове, подаст в суд на колонию из-за отказа выдать ему привезенный с собой среди других книг Коран. "Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка", - написал он во вторник, 13 апреля, в Instagram и пояснил, что намерен стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман".

По словам политика, ему до сих пор не дали ни одной из привезенных с собой и заказанных книг. "Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца", - сообщили ему в колонии и предложили смотреть телевизор. По словам Навального, этот диалог он ведет с руководством колонии постоянно и безуспешно. "Книги - наше все, и если за право читать надо судиться, буду судиться", - добавил оппозиционер.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в свою очередь назвала отказ выдать книги "еще одним способом издевательства".

На самом деле невозможность читать в местах заключения - самостоятельное испытание. И то, что Алексею не передают ни одной книги, ни из заказанных (они доставлены в колонию, их просто не отдают), ни даже из привезённых - это просто ещё один способ издевательства — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 13, 2021

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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