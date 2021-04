"Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное стягивание войск и продолжающуюся агрессию вдоль украинских границ", — указал глава Госдепа по итогам телефонной беседы в понедельник, 12 апреля.

Этот вопрос был поднят и на встрече Блинкена с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Вашингтоне. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщил Госдепартамент.

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.