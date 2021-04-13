В Москве пропал критиковавший Лукашенко белорусский политолог Федута

В Москве пропал известный белорусский политолог Александр Федута, сообщила его супруга Марина Шибко.

"Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. На этом все", – сказал она. По словам Шибко, она собирается вылетать в Москву на поиски мужа.

В 1994 году Федута стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего был начальником управления общественно-политической информации администрации президента Беларуси. Тогда он написал книгу "Лукашенко. Политическая биография".

В 2010 году перед президентскими выборами Федута работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря его задержали в Минске, а в апреле 2011 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Международная амнистия признала Федуту узником совести.

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