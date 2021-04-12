С начала голодовки он похудел на 8 килограмм, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. Сейчас он весит 77 кг.

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Врача к нему до сих пор не пустили, отмечается в твиттере.

В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

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