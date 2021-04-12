The New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии

Россия стала лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ официальных данных смертности.

Анализ охватывает данные об избыточной смертности, выявленной в России с апреля по декабрь 2020 года. Для других стран, участвующих в исследовании, использовались данные с середины марта по декабрь 2020 года. Помимо России, в анализе участвовали США и 14 европейских стран.

Оказалось, что в России смертность увеличилась на 28% выше нормы (362, 3 тысячи избыточных смертей). Второе место по этому показателю заняла Испания, где избыточная смертность составила 23%. На третьем месте оказалась Италия (+19%), а четвертое место разделяют Великобритания и США (по 17%). Затем следуют Польша (+16%), Чехия (+15%), Швейцария (+13%), а также Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия (по +12%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

При этом в реальном выражении лидером по избыточной смертности за 2020 год стали США. Там умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя.

Если учитывать данные Росстата за январь и февраль 2021 года, то показатель избыточной смертности за время пандемии превысит 400 тысяч, отмечает NYT. При этом в США, где население более чем вдвое превышает население России, избыточная смерть за тот же период составляет около 574 тысячи человек. Учитывая демографические показатели, «пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах», говорится в материале.

Как пишет NYT, эти данные «опровергают утверждение» Владимира Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем большинство других стран. «На протяжении почти всего прошлого года Россия, казалось, была в основном сосредоточена на общественных и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции, введенной прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее», — указывается в статье.

Согласно данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года избыточная смертность в России составила 358 тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель на 81% вызван коронавирусом. После публикации Росстата она поменяла свое мнение и сказала, что с коронавирусом связана только половина избыточной смертности. При этом издание «Проект» писало, что на самом деле избыточная смертность в России за 2020 год может составить 414 тысяч человек.

Согласно данным оперативного штаба по состоянию на 10 апреля, всего из-за коронавируса в России умерли 102 649 человек.

В феврале Международный валютный фонд (МВФ) поместил Россию на второе место среди стран Европы и «большой двадцатки» по показателю избыточной смертности во время пандемии COVID-19.

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