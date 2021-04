Ассоциации европейских женщин требуют отставки председателя Совета ЕС Шарля Мишеля после скандала во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Фонд по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation 8 апреля инициировал петицию, которая к вечеру 11 апреля набрала около 4 тысяч подписей.

Авторы документа указали на "три серьезные ошибки", которые совершил Мишель, заняв место напротив Эрдогана в отсутствии свободного кресла для главы Еврокомиссии. Тем самым председатель Евросовета нанес ущерб дипломатии, Европейскому Союзу и правам человека, в особенности правам женщин, указывается в письме. По мнению его авторов, помимо Урсулы фон дер Ляйен Шарль Мишель тем самым "нанес оскорбление всем женщинам".

"Невнятное извинение не разрешит ситуацию политического вакуума, которую вы создали для Европы по отношению к ее гражданам и по отношению к миру, большинство СМИ которого сообщили об этом инциденте, высмеяв его. Поэтому мы просим вас покинуть пост председателя Европейского Совета", - говорится в петиции.



Во время протокольной съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнося "э-э-э" и разводя руками. Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.



"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S