У главного редактора "Важных историй" прошел обыск

К главному редактору издания "Важные истории" Роману Анину пришли с обыском. Он продолжался больше шести часов. Анин занимается расследованиями, расследование "Важных историй" в прошлом году пришлось комментировать Владимиру Путину.

Как передает корреспондент Би-би-си, обыск закончился около полуночи. После обыска Анина повезли на допрос в Следственный комитет России (СКР).

Адвокат Анна Ставицкая сообщила Би-би-си, что Анин проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. В ближайшее время журналист поедет домой, сказала адвокат.

Анина уже отпустили из СКР, сообщают его коллеги. По словам Ставицкой, его собираются вызвать повторно - в понедельник.

Как развивались события

"Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем. Роман не выходит на связь", - говорилось в первом сообщении в телеграм-канале издания. К журналисту приехали адвокаты Василий Грищук и Ставицкая.

"Обыск может быть связан с делом 2016 года", - было сказано в следующем сообщении "Важных историй". Из него следовало, что речь идет о тексте, опубликованном в "Новой газете". Анин писал тогда о руководителе "Роснефти" Игоре Сечине.

В октябре 2016 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Сечина о защите чести и достоинства к "Новой газете" и Анину. По решению суда издание опубликовало опровержение статьи.

По информации Ставицкой, дело было возбуждено 20 сентября 2016 года и было возобновлено 24 марта этого года.

Обыск проводился по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения), уточняли коллеги Анина. "В каком статусе Роман проходит по делу, мы пока не знаем", - писали они. Адвокаты подтвердили эту информацию.

Дело по этой статье возбудило главное следственное управление СКР, оперативники ФСБ, которые участвовали в обыске и увезли Анина, были сопровождением, сказала Би-би-си адвокат Ставицкая.

В ходе обыска у Анина изъяли ноутбуки, флешки и телефоны, рассказала Ставицкая. Его статус по уголовному делу, по ее словам, до сих пор неясен.

Обыск у главного редактора "Важных историй" проводила ФСБ, заявил ранее "Открытым медиа" редактор отдела расследований издания Роман Шлейнов. Последний материал Анина в "Важных историях" касался одного из заместителей директора ФСБ.

О чем пишут "Важные истории"

В декабре прошлого года "Важные истории" сообщали, что аккаунты журналистов издания, в том числе Анина, пытались взломать после пресс-конференции президента Владимира Путина.

На пресс-конференции Путин прокомментировал расследование "Важных историй" о Кирилле Шамалове, которого СМИ называют бывшим зятем президента России. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут - "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - говорил Путин.

В середине марта Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Роснефти" к агентству Блумберг о защите деловой репутации. При этом суд оставил без движения аналогичный иск к "Важным историям" и Шлейнову. В иске не были указаны полные сведения об ответчике. По той же причине суд оставил без движения иск "Роснефти" к "Новой газете".

Анин входит в число журналистов, которые в 2017 году получили Пулитцеровскую премию за расследование "панамских архивов". До 2020 года он занимался расследованиями в "Новой газете". "Важные истории" - издание, специализирующееся на расследованиях.

С заявлениями в поддержку Анина выступили "Новая газета" и "Трансперенси Интернешнл Россия". "Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ", - говорится в заявлении "Трансперенси Интернешнл".

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