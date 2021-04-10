Власти Мальты зазывают иностранных туристов на летний отдых, обещая до 200 евро каждому

Власти Мальты, туристическая отрасль которой сильно пострадала из-за ковидных ограничений, готовы платить иностранным туристам до 200 евро каждому, если они пробудут этим летом на острове хотя бы три дня, сообщает Reuters. Акция щедрости затронет туристов, которые забронируют проживание непосредственно через местные отели.

По словам министра туризма Мальты Клейтона Бартоло, туристы, бронирующие номера в пятизвездочных отелях, получат от властей островного государства 100 евро, еще 100 доплатит гостиница Выбравшие четырехзвездочный отель получат в общей сложности 150 евро, трехзвездочный - 100 евро. Размер выплаты увеличится на 10% при бронировании отелей на острове Гоцо (Гозо).

За счет стимулирующих мер государство намерено привлечь 35 тысяч туристов. В 2019 году страну посетило более 2,7 миллиона иностранных туристов, но с начала пандемии коронавируса показатели упали более чем на 80%. Доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.

Мальта в апреле начнет постепенно ослаблять ограничительные меры и к 1 июня планирует снять большинство из них. В стране отмечается самый высокий уровень вакцинации против COVID-19 в Евросоюзе: хотя бы одну дозу вакцины получили 42% взрослого населения.

В отличие от многих других европейских стран, Мальта озаботилась закупкой разных препаратов, гражданам доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Число новых случаев заболевания в стране резко сократилось.

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